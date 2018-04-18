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В Оренбурге продолжили реставрацию спуска к Уралу
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В Оренбурге продолжили реставрацию спуска к Уралу 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбурге подрядная организация вновь приступила к реставрации спуска к Уралу. Погодные условия позволили возобновить реконструкцию объекта культурного наследия по муниципальному контракту.
В мэрии объяснили, что ООО «СКИБ» получило разрешение министерства культуры и внешних связей области на проведение работ. Без данного документа на объекте запрещено производить любые работы.
Сейчас строительная площадка полностью готова к ремонтным работам и снабжена всем необходимым. Специалисты составили график производства работ и уточнили перечень дефектов, которые подлежат устранению за счет средств подрядчика. Рабочие приступили к отбивке временного отделочного слоя, который был выполнен в декабре прошлого года перед открытием спуска для придания объекту эстетичности.
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