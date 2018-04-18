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Пять лучших пар проекта «Классный друг» наградили в Вологде
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Пять лучших пар проекта «Классный друг» наградили в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Подведение итогов городского проекта, созданного для объединения младших и старших школьников, прошло накануне в кинотеатре «Ленком». Мэр Вологды Сергей Воропанов наградил победителей проекта, а также назвал имена победителей городского квеста «Поезд будущего».
Финал проекта «Классный друг», который проводит уже 3 год подряд МЦ «ГОР. СОМ 35» при поддержке городских властей, стал важным событием для юных вологжан. В течение года старшеклассники выступали шефами для учеников 1-5 классов. В проекте приняло участие 46 таких пар. За это время младшие школьники и их наставники вместе побывали на обучающих мастер-классах, субботниках, городских конкурсах и праздниках.
«Главной задачей старшеклассников в проекте было наставничество и организация грамотной работы с малышами. По истечении каждого этапа мы наблюдали, как дружба между ребятами разного возраста укрепляется», — рассказала и.о. директора МЦ «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.
Для участников было организовано более 10 совместных этапов проекта. О своей работе участники проекта «классный друг» рассказали жюри перед подведением итогов.
«Мы много готовились, репетировали и просто классно проводили время. Все это мы делали для того, чтобы узнать что-то новое и обрести много друзей. Нам безумно понравилось!», — поделились впечатлениями финалисты конкурса из Центра образования № 23 «Созвучие».
По итогам конкурса финалистами стали пять пар — из Гимназии № 2, школ №№ 11, 30, 37 и Центра образования № 23 «Созвучие». Дипломы и ценные подарки от спонсоров победителям вручил Мэр Вологды Сергей Воропанов.
«Этот проект помог организовать внеучебное время обучающихся разных возрастов, создать дружескую атмосферу в школьных коллективах. И я надеюсь, что он позволил вам найти по-настоящему классных друзей. Особую благодарность хочется выразить вашим педагогам — это именно те люди, которые закладывают в нас основы человеческих ценностей, которые помогают и поддерживают нас на пути к достижению наших целей», — обратился к участникам проекта «Классный друг» Мэр города Сергей Воропанов.
За три года «классных друзей» нашли более 2,5 тысяч человек. Ребята вместе поучаствовали в 500 мероприятиях: интеллектуальных, культурных, творческих и спортивных.
Также на мероприятии были награждены победители городского квеста «Поезд будущего». Из 6000 участников были выбраны пять лидеров игры, которые получили смартфоны и путевки в Крым. Наградили и победителей городского конкурса «Семейные интеллектуальные бои», финал которого состоялся в минувшие выходные.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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