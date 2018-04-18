Айфоны и путевки в Крым получили самые активные школьники Вологды

Награды победителям городского квеста «Поезд будущего» вручил Мэр Вологды Сергей Воропанов . Накануне также подвели итоги проекта «Классный друг», который вновь объединил младших и старших школьников. На сцене кинотеатра «Ленком» в «космической» атмосфере собрались участники третьего сезона конкурса. Десять старших и младших классов — пять «классных пар», набравшие максимальное количество баллов в течение учебного года, получили главные призы.

46 «классных пар» участвовали в этом сезоне проекта. В течение года ребята из старших классов были шефами для начальных классов. Как организовать малышей, их научили на курсах. Старшие и младшие провели «Классное знакомство», а затем каждая «классная пара» вместе участвовала в обучающих мастер-классах, субботниках, ребята выступали в городских конкурсах и отмечали праздники. Впервые участники проекта вышли на «Классную сцену», где старшие и младшие классы показали совместные творческие номера.

«Мы много готовились, репетировали и просто классно проводили время. Все это мы делали для того, чтобы узнать что-то новое и обрести много друзей. Нам безумно понравилось!», — поделились впечатлениями финалисты конкурса из Центра образования № 23 «Созвучие».

Подвели итоги работы «классных пар» на «космическом празднике». В «Ленкоме» прошли гонки роботов, работала 3D-фотозона «космос». На сцене кинотеатра выступали артисты в светодиодных костюмах и нарядах-облачках, гости праздника поучаствовали в танцевальном флэшмобе. Финал проекта «Классный друг», который проводит МЦ «ГОР. СОМ 35» при поддержке городских властей, стал еще одним событием, объединяющим юных вологжан.

«Главной задачей старшеклассников в проекте было наставничество и организация грамотной работы с малышами. По истечении каждого этапа мы наблюдали, как дружба между ребятами разного возраста укрепляется», — рассказала и.о. директора МЦ «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.

Каждая пара «классных друзей» провела не менее 10 совместных мероприятий. О своей работе они рассказали в портфолио, которое оценило жюри. По итогам конкурса финалистами стали пять пар — из Гимназии № 2, школ №№ 11, 30, 37 и Центра образования № 23 «Созвучие». Дипломы и ценные подарки от спонсоров победителям вручил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Этот проект помог организовать внеучебное время обучающихся разных возрастов, создать дружескую атмосферу в школьных коллективах. И я надеюсь, что он позволил вам найти по-настоящему классных друзей. Особую благодарность хочется выразить вашим педагогам — это именно те люди, которые закладывают в нас основы человеческих ценностей, которые помогают и поддерживают нас на пути к достижению наших целей», — обратился к участникам проекта «Классный друг» Мэр города Сергей Воропанов.

Также Мэр Вологды наградил победителей городского квеста «Поезд будущего», который прошел в марте в рамках проекта «Мы — вологжане!». Из 6000 участников выбрали пять лидеров игры. Среди них с помощью лотереи разыграли главные призы: два смартфона и три путевки в Крым . Наградили и победителей городского конкурса «Семейные интеллектуальные бои», финал которого состоялся в минувшие выходные.

Добавим, за три года «классных друзей» нашли более 2,5 тысяч человек. Ребята вместе поучаствовали в 500 мероприятиях: интеллектуальных, культурных, творческих и спортивных.