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Перекати-поле захватили два города в США
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Перекати-поле захватили два города в США 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Около 150 домов в американском Викторвилле оказались в буквальном смысле слова засыпаны перекати-полем, так что местные жители даже в шутку стали говорить о захвате города сорняком, который около 150 лет назад случайно завезли в Южную Дакоту мигранты из России, сообщает The Washington Post.
Виновником небывалого нашествия русского чертополоха стали сильные порывы ветра, чья скорость достигала 110 километров в час. Перекати-поле моментально облепили большинство домов, заблокировали двери и начали собираться в некое подобие гор.
"Это какой-то кошмар! Стоит нам только избавиться от этих сорняков, как с новым порывом ветра их появляется столько же или еще больше", — посетовал местный риэлтор.
Многие горожане и вовсе предпочли спрятаться от незваных гостей в своих домах, дабы не видеть в небе полчища перекати-поле.
С аналогичной напастью столкнулись и жители Вест-Джордана, что в штате Юта, притом что местные старожилы на протяжении нескольких десятилетий не встречали этих вестников пустыни, прежде способствовавших распространению пожаров.
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