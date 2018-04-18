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«Вы зациклены на внешности»: новая прическа Екатерины Колисниченко понравилась лишь ей
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«Вы зациклены на внешности»: новая прическа Екатерины Колисниченко понравилась лишь ей 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Экс-участница популярной телестройки не перестает удивлять подписчиков, меняя свою внешность изо дня в день. Женщина изменила в себе очень многое и, вероятно, не собирается останавливаться. У поклонников Екатерины создается впечатление, что она, словно азартный игрок, хочет меняться ещё и ещё.
В этот раз Колисниченко не поделилась снимком из кабинета хирурга, а продемонстрировала себя в салоне красоты после очередного преображения. Женщина предстала с короткой стрижкой и похвасталась перед фолловерами новым образом. Однако розовое каре мало кто оценил, да и вообще, перевоплощения Екатерины теперь немногие воспринимают всерьёз. По мнению интернет-пользователей, Колисниченко потерялась в общей массе так называемых красавиц Инстаграма. Она совершенно лишилась собственной изюминки и стала походить на многих популярных в сети ненатуральных девушек. Больше всего поклонников Кати беспокоит то, что теперь она совсем не похожа на свою сестру-близняшку Юлию.
Екатерина призналась, что не может налюбоваться своим новым видом. А подписчики сочли, что она слишком увлеклась изменениями и фанатично относится к своей внешности, да и стрижка им вовсе не понравилась. Прочитав негативные отзывы, Катя отметила, что любое мнение имеет место быть, но несмотря на критику, она довольна преображением. «Я могу сказать одно! Мне очень нравится мой образ! Цвет волос и стрижка!» — написала она.
«Лысина уже близка» «Сколько можно то? Обязательно надо состричь, срезать, убрать, накачать, вытащить, вставить! Это уже фанатизм, Катя!» «Очнись, нельзя быть настолько зацикленной на внешности» «Боже мой, это как же надо себя ненавидеть, чтобы перекроить себя с ног до головы?» Бывшая участница «Дома-2» после ухода с проекта стала неузнаваемой. Хирургические вмешательства стали для нее обычной косметологической процедурой, а сама некогда темноволосая красавица, по словам публики, потеряла свою индивидуальность. Недавно она рассказала подписчикам об очередной операции.
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