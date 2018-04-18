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Александр Бречалов анонсировал реформу госуправления
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Александр Бречалов анонсировал реформу госуправления 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал реформу госуправления. Об этом он заявил в среду, 18 апреля, на встрече с представителями национально-культурных объединений республики.
«Сделайте сравнительный анализ, какое количество чиновников управляет республикой и муниципальными районами? Ижевск — более 1200 человек управляют, а в сравнимых по численности Ульяновске — 800 человек, Пензе — 248 человек. У нас нет такой экономики, чтобы тащить настолько огромный воз чиновников неэффективных, и неэффективно распоряжаться имуществом…Мы только из-за неэффективности управления нашими активами недополучаем минимум 1,5 миллиарда рублей. Посчитайте, сколько детских садов, школ и дорог отремонтируем. За 1,5 миллиарда можно перестелить Камбарку, Можгу полностью дороги», — заявил Бречалов.
По его словам, эффект от тех мер и реформ, котрые планируют провести власти республики, предварительно оценивается в 5 млрд рублей. «Мы оцениваем совокупно те меры и реформы, которые сейчас запускаем, в минимум 5 миллиардов дополнительно, это и имущество, это и реформа госуправления и так далее», — сказал глава Удмуртии.
Напомним, ранее председатель правительства республики Ярослав Семенов сообщил о сокращении количества чиновников.
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