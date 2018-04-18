20 апреля состоится сессия Координационного клуба ВЭО России 

Москва, 18 апреля 2018 г. 20 апреля в 13:00 состоится четырнадцатая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России (ВЭО России) на тему: «Население России: каким оно будет?»
Эксперты обсудят демографические проблемы и экономические риски, рождаемость и смертность в стране, проблемы миграции и иммиграции.
Модератор: Сергей Бодрунов — президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития имени С. Ю. Витте.
Основные спикеры дискуссии:
Анатолий Антонов — Заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Андрей Коровкин — Заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов ИНП РАН.
Александр Некипелов — Директор Московской Школы Экономики МГУ им. М. В. Ломоносова, академик РАН.
Виктор Гришин — Ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Валерий Елизаров — Научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
и другие.
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