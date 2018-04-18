Велодорожки и «плитка-булыжник»: рассказываем и показываем, каким будет парк на Левбердоне

1 мая в Ростове торжественно откроют самый большой парк в городе. Зона отдыха на левом берегу занимает 16 гектаров. Пока здесь идут последние приготовления перед открытием. Рабочие не пускают в парк любопытных горожан. Мы решили немного поспойлерить и рассказать, во что превратился левый берег Дона.

Итак, в парке будет несколько спортивных площадок, на одной из которых уже стоят тренажеры. Есть две площадки с горками, домиками и качелями. В детских и спортивных зонах — специальное атравматичное резиновое покрытие. Также здесь построили велосипедные дорожки.

В парке установили яркие горки и домики для малышей

Все аллеи вымощены плиткой «под булыжник». Гранитная подпорная стена отделяет парк от пляжа. Везде стоят садово-парковые диваны с изображением герба Ростова и названием города на английском языке.

Везде — плитка под булыжник

— В обустройство парка уже вложены немалые средства — около 695 миллионов рублей, труд и душа десятков специалистов по ландшафтному дизайну, озеленителей и дорожных рабочих, — рассказали в пресс-службе администрации Ростова.

Вскоре в парке еще появится каток. Правда, пока во всем этом есть один существенный минус — до парка добраться не так-то просто. Сюда не ходят городские автобусы. Но, по словам Виталия Кушнарева, с 1 августа в Ростове заработает новая маршрутная сеть, и для ростовчан не составит труда добраться до левого берега.

В парке есть велодорожки

На всех скамьях — герб Ростова

— Нужно продумать регулярное сообщение общественного транспорта, установить удобные остановочные комплексы, создать достаточное количество парковочных мест, — заявил градоначальник.

На левом берегу поставили тренажеры

В парке есть фонтан с питьевой водой