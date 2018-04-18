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Нужно узаконить данные о загрузке автотранспорта, полученные с весового оборудования, приобретенного перевозчиком
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Нужно узаконить данные о загрузке автотранспорта, полученные с весового оборудования, приобретенного перевозчиком 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По ее словам, при распространении автоматизированной системы весогабаритного контроля в регионах необходимо принять ряд мер. В первую очередь необходимо данную систему утвердить, с закреплением на федеральном уровне. В том числе и разработать методологию взвешивания, которой до сих порт нет. Кроме того, нужно разработать и утвердить процедуру оспаривания внесенных постановлений.
"Также мы знаем, что многие перевозчики с целью минимизировать риски устанавливают на своих предприятиях собственное весовое оборудование. Это позволяет им быть полностью уверенными, что выпускаемое транспортное средство не перегружено", — отметила она. По мнению О. Федоткиной, данные, полученные перевозчиком при помощи собственного оборудования, необходимо легитимизировать. Они вполне могут быть переданы в облачное пространство, к которому будут иметь доступ профильные ведомства в рамках своих компетенций
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