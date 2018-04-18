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Тем, кто распространяет оружие массового поражения, заморозят счета
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Тем, кто распространяет оружие массового поражения, заморозят счета 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Те граждане и организации, которые занимаются распространением оружия массового уничтожения или причастны к этому процессу, не будут обслуживаться в банках. Соответствующий закон 18 апреля поддержал на пленарном заседании Совет Федерации. Изменения вносятся в отдельные законодательные акты России.
Член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн объяснил коллегам, что инициативой Правительства предусматривается не только блокирование денежных средств, но и информирование Росфинмониторинга о принятых мерах.
«Заморозка может быть частично или полностью отменена в связи с принятием соответствующего решения международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами», — уточнил сенатор.
По его словам, будет осуществляться обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом указанных организаций и физических лиц. Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны будут приостанавливать операцию на срок 5 рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг.
Устанавливается и порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
«Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень будут являться составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения», — объяснил Гольдштейн.
«Меры позволят обеспечить соблюдение требований, принятых резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану, а также возможных будущих резолюций, в том числе в развитие обозначенных», — говорится в пояснительной записке к закону.
Изменения также вносятся и в законы «О банках и банковской деятельности», «О сельскохозяйственной кооперации», «О рынке ценных бумаг», «О ломбардах», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
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