Тем, кто распространяет оружие массового поражения, заморозят счета

Те граждане и организации, которые занимаются распространением оружия массового уничтожения или причастны к этому процессу, не будут обслуживаться в банках. Соответствующий закон 18 апреля поддержал на пленарном заседании Совет Федерации . Изменения вносятся в отдельные законодательные акты России

Член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн объяснил коллегам, что инициативой Правительства предусматривается не только блокирование денежных средств, но и информирование Росфинмониторинга о принятых мерах.

«Заморозка может быть частично или полностью отменена в связи с принятием соответствующего решения международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами», — уточнил сенатор.

По его словам, будет осуществляться обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом указанных организаций и физических лиц. Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны будут приостанавливать операцию на срок 5 рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг.

Устанавливается и порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

«Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень будут являться составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения», — объяснил Гольдштейн.

«Меры позволят обеспечить соблюдение требований, принятых резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР Ирану , а также возможных будущих резолюций, в том числе в развитие обозначенных», — говорится в пояснительной записке к закону.

Изменения также вносятся и в законы «О банках и банковской деятельности», «О сельскохозяйственной кооперации», «О рынке ценных бумаг», «О ломбардах», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».