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Новосибирские фонтаны зальют кипятком и запустят раньше обычного
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Новосибирские фонтаны зальют кипятком и запустят раньше обычного 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Фонтаны в Новосибирске планируют запустить на первой неделе мая — на несколько дней раньше, чем в прошлые годы.
Как рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко, их запустят к 5 мая.
«Все городские фонтаны обычно пускались ко Дню Победы, но в этом году мы постараемся их запустить раньше, — рассказал Валерий Науменко. — Хотя этому очень сильно мешает минусовая температура ночью. Практически каждую ночь сливы замерзают, мы отогреваем их кипятком. Проблем очень много, но постараемся порадовать горожан, будем работать без выходных, пока не запустим. Масса мероприятий проводится на майских выходных, и мы собираемся к 5-му числу фонтаны все запустить. Кроме речного, конечно, потому что у него пока нельзя — топляк может проплыть или что-нибудь ещё, его мы позже запустим».
По его словам, запустить фонтаны пораньше попросил департамент культуры мэрии Новосибирска. Он добавил, что к запуску готовят 19 фонтанов в 15 местах города.
В прошлом году новосибирские фонтаны запустили в День Победы — тогда в старейшем из них образовалась течь, и вода просочилась на мостовую.
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