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Символом Самарской области стало зелёное сердце с голубой Волгой
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Символом Самарской области стало зелёное сердце с голубой Волгой 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Региональное правительство утвердило графическое изображение и описание единой туристской символики губернии, сообщает Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Туристский информационный центр».
Использование единой туристской символики Самарской области объектами туристского показа, стоянками туристского транспорта и иными объектам туристской индустрии Самарской области позволит повысить узнаваемость и туристскую привлекательность региона.
Символика представляет собой стилизованное изображение Самарской области, напоминающее форму сердца. В центральной части символики располагается стилизованное изображение реки Волги в виде двух параллельных волнообразных линий. Основное применяемое цветовое решение выполняется в зеленом и синем цветах, символизирующих цвета Самарской Луки, природы Жигулёвских гор и реки Волги.
В настоящий момент разработан проект приказа департамента туризма Самарской области, регламентирующий порядок присвоения символики объектам туристского показа, стоянкам туристского транспорта и иным объектам туристской индустрии и условия использования символики юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и некоммерческими организациями в целях реализации мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта, повышение туристской привлекательности Самарской области, создания положительного и гостеприимного имиджа региона.
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