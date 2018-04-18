Символом Самарской области стало зелёное сердце с голубой Волгой

Региональное правительство утвердило графическое изображение и описание единой туристской символики губернии, сообщает Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Туристский информационный центр».

Использование единой туристской символики Самарской области объектами туристского показа, стоянками туристского транспорта и иными объектам туристской индустрии Самарской области позволит повысить узнаваемость и туристскую привлекательность региона.

Символика представляет собой стилизованное изображение Самарской области, напоминающее форму сердца. В центральной части символики располагается стилизованное изображение реки Волги в виде двух параллельных волнообразных линий. Основное применяемое цветовое решение выполняется в зеленом и синем цветах, символизирующих цвета Самарской Луки, природы Жигулёвских гор и реки Волги.

В настоящий момент разработан проект приказа департамента туризма Самарской области, регламентирующий порядок присвоения символики объектам туристского показа, стоянкам туристского транспорта и иным объектам туристской индустрии и условия использования символики юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и некоммерческими организациями в целях реализации мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта, повышение туристской привлекательности Самарской области, создания положительного и гостеприимного имиджа региона.