Ещё
Самый известный лайнер мира Queen Elizabeth 2 превратился в роскошный плавучий отель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый известный лайнер мира Queen Elizabeth 2 превратился в роскошный плавучий отель 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Самый известный океанский лайнер и последний пассажирский гигант XX века, корабль «Queen Elizabeth 2» обрел вечную стоянку. Он станет комбинацией отеля, музея, парка аттракционов и комплекса элитной жилой недвижимости на набережной эмирата Дубай. Дизайнеры постарались сохранить исторические черты и добавить толику функциональности огромной махине водоизмещением 70000 тонн. Судно Queen Elizabeth 2 было спущено на воду в 1967-ом, его создавали, чтобы напомнить, какая держава именовалась «владычицей морей». Средоточие передовых технологий того времени, включая космические, и невероятная скорость вкупе с низким расходом топлива, инновационный дизайн корпуса, благодаря которому лайнер мог протискиваться в узость Панамского канала и посещать большинство портов мира. Великобритания строила новый символ своей мощи, который прошел 6 млн морских миль, перевез 2,5 млн пассажиров и совершил 25 мировых турне, плюс 1400 обычных рейсов.
В 1982-ом во время войны на Фолклендских островах круизный лайнер переоборудовали для нужд военных — он возил солдат и боеприпасы, успешно избегая атак врага. Славный путь уникального корабля закончился с наступлением нового века и введением жестких нормативов, которым старый монстр уже не мог соответствовать. Вместо модернизации выбрали иной путь, и после 2,7 млн потраченных человеко-часов работы лайнер Queen Elizabeth 2 превратился в оригинальный туристический объект.
На борту корабля специально сохранили интерьеры и оборудование всех эпох, через которые он прошел, включая и оригинальный ресторан британской кухни образца 1969 года. Постояльцы могут остановиться в каюте, которая некогда была навечно зарезервирована за британской королевой, выкурить сигару в историческом яхт-клубе, увидеть передовой декор эпохи космических открытий. Как говорит управляющий, Queen Elizabeth 2 отправляется в свое новое плавание — по страницам истории круизных лайнеров.
TechCult: последние новости
Искусственный интеллект Google научился распознавать отдельные голоса в толпе Новая технология позволяет спрятать секретную информацию в обычном тексте Гибкий манипулятор по типу «лапки геккона» позволяет аккуратно поднимать самые тяжелые предметы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT153
МИД обратился к россиянам с предупреждением43
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США281
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение