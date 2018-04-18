Самый известный лайнер мира Queen Elizabeth 2 превратился в роскошный плавучий отель

Самый известный океанский лайнер и последний пассажирский гигант XX века, корабль «Queen Elizabeth 2» обрел вечную стоянку. Он станет комбинацией отеля, музея, парка аттракционов и комплекса элитной жилой недвижимости на набережной эмирата Дубай . Дизайнеры постарались сохранить исторические черты и добавить толику функциональности огромной махине водоизмещением 70000 тонн. Судно Queen Elizabeth 2 было спущено на воду в 1967-ом, его создавали, чтобы напомнить, какая держава именовалась «владычицей морей». Средоточие передовых технологий того времени, включая космические, и невероятная скорость вкупе с низким расходом топлива, инновационный дизайн корпуса, благодаря которому лайнер мог протискиваться в узость Панамского канала и посещать большинство портов мира. Великобритания строила новый символ своей мощи, который прошел 6 млн морских миль, перевез 2,5 млн пассажиров и совершил 25 мировых турне, плюс 1400 обычных рейсов.

В 1982-ом во время войны на Фолклендских островах круизный лайнер переоборудовали для нужд военных — он возил солдат и боеприпасы, успешно избегая атак врага. Славный путь уникального корабля закончился с наступлением нового века и введением жестких нормативов, которым старый монстр уже не мог соответствовать. Вместо модернизации выбрали иной путь, и после 2,7 млн потраченных человеко-часов работы лайнер Queen Elizabeth 2 превратился в оригинальный туристический объект.

На борту корабля специально сохранили интерьеры и оборудование всех эпох, через которые он прошел, включая и оригинальный ресторан британской кухни образца 1969 года. Постояльцы могут остановиться в каюте, которая некогда была навечно зарезервирована за британской королевой, выкурить сигару в историческом яхт-клубе, увидеть передовой декор эпохи космических открытий. Как говорит управляющий, Queen Elizabeth 2 отправляется в свое новое плавание — по страницам истории круизных лайнеров.