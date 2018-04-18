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Костромской торговый центр «Авокадо» прекратил работу
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Костромской торговый центр «Авокадо» прекратил работу 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Сегодня днем в исполнение привели решение Свердловского суда, которое касается торгового центра «Авокадо» в Давыдовском. Прокуратура провела там проверку и нашла нарушения требований пожарной безопасности. Решили приостановить эксплуатацию здания ТЦ до тех пор, пока по делу не вынесут окончательное решение, и оно не вступит силу, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Как рассказал наш источник, для персонала торгового центра рабочее утро сегодня началось с обычного графика, несмотря на то, что о судебном решении стало известно еще вчера. После обеда в торговом центре появился наряд полиции и судебные приставы, после чего персонал и арендаторов оповестили, что центр прекращает свою работу. Первым закрыли продуктовый магазин «Лидер», а затем остальные точки.
Люди покинули торговый центр без лишних эмоций и реагировали на все спокойно.
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