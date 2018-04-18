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Поисковый отряд Архангельской области отправится в экспедицию «Хулхутинский рубеж»
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Поисковый отряд Архангельской области отправится в экспедицию «Хулхутинский рубеж» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сводный поисковый отряд регионального отделения Архангельской области «Поисковое Движение России» 20 апреля отправится в межрегиональную экспедицию «Хулхутинский рубеж» в Калмыкию. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
"20 апреля 2018 года сводный поисковый отряд регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Архангельской области отправится в межрегиональную полевую поисковую экспедицию под названием «Хулхутинский рубеж» — говорится в сообщении.
Поисковики будут работать в Калмыкии в местах боев с участием призванных из Архангельской области бойцов. Экспедиция вошла в план Министерства обороны страны на 2018 год и проводится в рамках проекта «Архивный батальон», поддержанного фондом президентских грантов.
Проект «Архивный Батальон» направлен на привлечение молодежи к социально-значимой деятельности по увековечению памяти земляков, уроженцев и призывников Архангельской области, воевавших в 34-й гвардейской стрелковой дивизии и погибших в Республике Калмыкия.
В настоящее время обработаны архивные материалы и найдены сведения на 194 бойца из Архангельской области, погибших в Калмыкии. Также идет подготовка к изданию Книги Памяти «Герои земли Поморской. Они защищали Калмыкию».
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