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Закон об уточнении норм выдачи диагностической карты принят Советом Федерации
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Закон об уточнении норм выдачи диагностической карты принят Советом Федерации 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Совет Федерации одобрил закон, уточняющий нормы выдачи диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Документом предусматривается устранение противоречий в положениях Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В частности, п. 6 ст. 5 предусматривалась выдача диагностической карты с информацией «о соответствии или несоответствии» транспортного средства требованиям безопасности, а п. 2 ст. 14 устанавливалась обязанность оператора технического осмотра в отказе от выдачи диагностической карты при несоответствии транспортного средства требованиям безопасности.
При этом законом уточняется, что в случае выявления несоответствия транспортного средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности транспортных средств оператор технического осмотра обязан указать в диагностической карте данное несоответствие и дать заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства.
Ранее закон был принят Госдумой 10 апреля 2018 г.
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