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Пропуск товаров через госграницу будут проводить в режиме «одного окна»
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Пропуск товаров через госграницу будут проводить в режиме «одного окна» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Таможенные органы на пунктах пропуска госграницы получат полномочия по проведению ветеринарного, карантинного фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля в полном объёме. Соответствующий закон сенаторы одобрили на пленарном заседании 18 апреля.
Как полагает Правительство, которое выступило автором документа, данная инициатива позволит ускорить пропуск товаров и транспортных средств через госграницу «при сохранении всех установленных законодательством видов государственного контроля».
Первоначально проводить данные виды проверок они будут в виде эксперимента в автомобильных пунктах пропуска Пограничном (российско-китайский участок государственной границы) и Шумилкине (российско-эстонский участок государственной границы), а также в морском пункте пропуска Находке.
«По итогам проведения эксперимента будут рассмотрены вопросы целесообразности распространения его результатов на другие пункты пропуска», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
«Порядок и чёткость прохождения груза на границе — важная составляющая делового климата», — отметила важность закона председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и подчеркнула, что он направлен на сокращение количества проверяющих структур на границе.
С его принятием пересекающие границу транспортные средства смогут проходить все необходимые таможенные проверки в режиме «одного окна».
По инициативе сенатора Сергея Лисовского члены Совета Федерации войдут в рабочую группу по выработке документов, в которых будут прописаны нюансы, связанные с реализацией закона.
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