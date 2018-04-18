Пропуск товаров через госграницу будут проводить в режиме «одного окна»

Таможенные органы на пунктах пропуска госграницы получат полномочия по проведению ветеринарного, карантинного фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля в полном объёме. Соответствующий закон сенаторы одобрили на пленарном заседании 18 апреля.

Как полагает Правительство, которое выступило автором документа, данная инициатива позволит ускорить пропуск товаров и транспортных средств через госграницу «при сохранении всех установленных законодательством видов государственного контроля».

Первоначально проводить данные виды проверок они будут в виде эксперимента в автомобильных пунктах пропуска Пограничном (российско-китайский участок государственной границы) и Шумилкине (российско-эстонский участок государственной границы), а также в морском пункте пропуска Находке

«По итогам проведения эксперимента будут рассмотрены вопросы целесообразности распространения его результатов на другие пункты пропуска», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Порядок и чёткость прохождения груза на границе — важная составляющая делового климата», — отметила важность закона председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и подчеркнула, что он направлен на сокращение количества проверяющих структур на границе.

С его принятием пересекающие границу транспортные средства смогут проходить все необходимые таможенные проверки в режиме «одного окна».