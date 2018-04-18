Артисты из «Серебряной лозы» поздравили измайловцев с Пасхой

Учащиеся Воскресной школы «Серебряная лоза» собора Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове поздравили москвичей с Пасхой.

В филиале «Измайлово» территориального центра социального обслуживания «Восточное Измайлово» во время Пасхальной недели состоялся праздничный концерт. Перед измайловцами выступили учащиеся воскресной школы «Серебряная лоза» собора Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове.

Участники коллектива под руководством Н. В. Паниной исполнили пасхальные песни, прочитали стихи и сыграли на музыкальных инструментах. В заключительной части концертной программы дети подарили получателям социальных услуг и жителям района, освященные пасхальные яйца, открытки и ленты