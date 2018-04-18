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Артисты из «Серебряной лозы» поздравили измайловцев с Пасхой
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Артисты из «Серебряной лозы» поздравили измайловцев с Пасхой 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Учащиеся Воскресной школы «Серебряная лоза» собора Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове поздравили москвичей с Пасхой.
В филиале «Измайлово» территориального центра социального обслуживания «Восточное Измайлово» во время Пасхальной недели состоялся праздничный концерт. Перед измайловцами выступили учащиеся воскресной школы «Серебряная лоза» собора Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове.
Участники коллектива под руководством Н. В. Паниной исполнили пасхальные песни, прочитали стихи и сыграли на музыкальных инструментах. В заключительной части концертной программы дети подарили получателям социальных услуг и жителям района, освященные пасхальные яйца, открытки и ленты
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