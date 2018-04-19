Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина 

После шестидневного перерыва, обусловленного нестабильностью на рынке, Банк России возобновил покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Как сообщил регулятор, 17 апреля была куплена валюта на 17,5 млрд рублей. При этом прежние планы Минфина предполагали ежедневный объем покупок на 11,5 млрд рублей. В предыдущий раз Центробанк покупал валюту в рамках бюджетного правила 6 апреля на 11,6 млрд рублей. Сегодня курс евро в начале торгов четверга опустился до 75 рублей впервые с 10 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.