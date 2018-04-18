Супермаркет против рынка: Минпромторг хочет упразднить сельскохозяйственные рынки

«Производство суррогатных продуктов можно удешевить до крайности, если прежде создать суррогат потребителя».

Веслав Брудзиньский

Сегодня слово «дефицит» стало архаичным понятием. Многие наши граждане никогда не видели продуктовых талонов. Разнообразные, красиво упакованные продукты сейчас можно купить везде: от так называемых магазинов шаговой доступности рядом с домом — до крупных сетевых супер— и гипермаркетов. Жизнь изменилась и вроде бы всё хорошо.

Где вы покупаете продукты?

Но, как известно, у любой медали есть и вторая сторона. Где вы чаще всего покупаете продукты питания? Согласно всезнающей статистике, четверть населения нашей страны сегодня пополняет свой холодильник исключительно в сетевых продуктовых магазинах.

И в последнее время процент покупателей в супермаркетах растёт с каждым годом — в сравнении с 2011 годом количество покупок в сетевых продуктовых магазинах увеличилось на 6,6%. Растёт не только количество покупателей, расширяются и сами сети магазинов, проникая в самые отдалённые уголки нашей необъятной страны.

Люди всё чаще отправляются за покупками в супермаркет

Сначала стали пропадать специализированные магазины — «Молоко», булочные, рыбный «Океан». Потом не выдержали конкуренции небольшие «нарайонные» продуктовые магазинчики, появившиеся в огромном количестве в 90-е годы.

Теперь Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) выступило с законодательной инициативой об упразднении сельскохозяйственных рынков и отмене самого юридического понятия «сельскохозяйственный рынок» (по мнению сотрудников министерства, оно устарело и не отвечает современным требованиям потребителей), а также о лишении фермеров привилегий в торговле на розничных и мелкооптовых рынках универсального назначения.

Фермеров хотят лишить возможности реализовывать свою продукцию

Для справки: По закону «О розничных рынках» от 2006 года фермерским хозяйствам и фермерским объединениям должны предоставляться не менее 50% площадей рынков универсального назначения. Кроме того, фермеры имеют право торговать своей продукцией на рынках прямо с машин.

Минсельхоз противПротив отмены этих привилегий выступило другое министерство — сельского хозяйства. По мнению его чиновников, это усложнит, а во многих случаях и полностью лишит возможности сбыта своей продукции небольшие крестьянские фермерские хозяйства. Ведь сельскохозяйственные рынки для многих из них — единственная возможность продать то, что ими выращено. Попасть в поставщики крупных ритейлеров для фермера невозможно, содержать собственный магазин — невыгодно.

Для небольших фермерских хозяйств сельскохозяйственные рынки — единственная возможность реализовать свою продукцию

Для небольших фермерских хозяйств сельскохозяйственные рынки — единственная возможность реализовать свою продукцию

Даже заключать договора поставок на постоянной основе с магазинами фермерских товаров многим мелким фермерским хозяйствам сложно: мешает невозможность регулярных ежедневных или еженедельных поставок — слишком мало продукции по меркам магазинов может предоставить обычный фермер.

Почему супермаркеты выигрываютКак ни странно, рост количества крупных сетевых продуктовых магазинов связан со снижением покупательской способности наших граждан, а не с тем, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Отсутствие повального дефицита и изобилие на полках современных магазинов — только кажущееся благополучие.

Последовательные экономические кризисы 2008 и 2013 годов привели к тому, что 70% населения страны на продукты питания тратят более 60% своего дохода. А при покупке выбирают более дешёвые бренды.

Крупные торговые сети предоставляют широкий выбор и низкие цены

Продукты по более низким ценам потребителям могут предоставить только крупные игроки розничного продуктового рынка. Например, в 2017 году более 70% покупателей супермаркетов предпочитали так называемые собственные торговые марки крупных торговых сетей. Но тут-то и вступает в действие «другая сторона медали».

Красивая упаковка и содержимоеНизкая цена на продукты в супермаркетах не может взяться с потолка. Для снижения цены при производстве используются более дешёвые составляющие, сырьё и добавки — улучшающие, стабилизирующие, эмульгирующие, придающие вкус, окрашивающие, сохраняющие цвет и прочая, и прочая.

Большая часть молочных продуктов на полках магазинов может оказаться суррогатами

Многие современные продукты — уже совсем не то, чем кажутся. По данным независимых проверок качества продуктов, проводимых союзом потребителей «Росконтроль», до 70% того, что мы видим на полках магазинов — разнообразные фальсификаты, суррогаты и эрзац-продукты. Особенно это касается «молочки».

Минсельхоз неоднократно пытался ввести технические регламенты, определяющие, что можно называть молоком, творогом, сметаной, сыром, вином, а что — только сметанным, сырным или винным продуктом. А главное — обязать производителей писать состав продукта на упаковке, не использовать названия «молочный», «сливочный» на тех продуктах, в составе которых есть жир «зверя по имени пальма», и расставлять эрзац-продукцию на полках отдельно от нормальной.

Фермерские и собственные продукты отличаются от предложений супермаркетов

Именно поэтому выращивание на даче собственных фруктов-овощей по-прежнему популярно, несмотря на продуктовое изобилие: если во времена советского дефицита дача была дополнительным способом прокормить семью, то сегодня стала возможностью получить «чистые», не суррогатные продукты.