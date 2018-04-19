Росприроднадзор: большая часть загрязнителей Волги — в пяти регионах

По данным Росприроднадзора, наибольший вклад в загрязнение водной артерии вносят 769 объектов 1-й и 2-й категорий опасности, более 60% из которых расположено на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Ульяновской и Самарской областей.

Как отмечает общественный совет, к значимым загрязнителям относятся предприятия нефтехимии, целлюлозно-бумажное производство, металлургия, объекты сельского хозяйства, но наибольший вклад в загрязнение Волги — более 60% от общего объема сброса — приходится на жилищно-коммунальные предприятия.

В ведомстве отметили, что в случае с промышленными предприятиями существует практика проведения эффективных природоохранных мероприятий, обеспеченных соответствующим финансированием, тогда как в сфере ЖКХ можно констатировать критический уровень износа материально-технической базы и несоответствие показателей работы даже минимальным заявленным техническим требованиям.

По итогам более 600 надзорных мероприятий Росприроднадзора удалось установить, что сегодня в бассейне Волги наиболее массовые нарушения природоохранного законодательства связаны со сбросом неочищенных бытовых и промышленных сточных вод, самовольной застройкой, нарушением правил водопользования и режима водоохранных зон.