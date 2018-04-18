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Саратовский водоканал продолжает закрывать открытые люки
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Саратовский водоканал продолжает закрывать открытые люки 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Более 150 колодцев было закрыто только за одну минувшую неделю в областном центре.
Рабочие ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» нашли 155 открытых колодцев, которые находятся на балансе организации, и закрыли их крышками люков. Причем, с узнаваемым логотипом организации. Об этом 18 апреля сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в «КВС».
Специалисты водоснабжающей организации заявляют, что ведут работы в данном направлении планово. Саратовцев, которым известны места расположения опасных коммуникаций, просят сообщить о них диспетчеру по телефону: (8452) 24-65-24
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