Саратовский водоканал продолжает закрывать открытые люки

Более 150 колодцев было закрыто только за одну минувшую неделю в областном центре.

Рабочие ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» нашли 155 открытых колодцев, которые находятся на балансе организации, и закрыли их крышками люков. Причем, с узнаваемым логотипом организации. Об этом 18 апреля сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в «КВС».

Специалисты водоснабжающей организации заявляют, что ведут работы в данном направлении планово. Саратовцев, которым известны места расположения опасных коммуникаций, просят сообщить о них диспетчеру по телефону: (8452) 24-65-24