В переходе на Малой Сухаревской произошло подтопление

Насос для откачки воды сломался

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства сообщила в среду, 18 апреля, о том, что в подземном переходе на Малой Сухаревской площади произошла поломка насоса, предназначенного для откачки воды. По информации ГБУ «Гормост», на место оперативно прибыли ремонтные службы предприятия, произведена откачка воды и ремонт оборудования.

— В настоящее время переход работает в штатном режиме, препятствий для движения пешеходов нет, — доложили в пресс-службе. Насос для откачки воды на Малой Сухаревской починили. Ремонтные службы сработали оперативно.