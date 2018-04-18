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В переходе на Малой Сухаревской произошло подтопление
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В переходе на Малой Сухаревской произошло подтопление 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Насос для откачки воды сломался
Пресс-служба Комплекса городского хозяйства сообщила в среду, 18 апреля, о том, что в подземном переходе на Малой Сухаревской площади произошла поломка насоса, предназначенного для откачки воды. По информации ГБУ «Гормост», на место оперативно прибыли ремонтные службы предприятия, произведена откачка воды и ремонт оборудования.
— В настоящее время переход работает в штатном режиме, препятствий для движения пешеходов нет, — доложили в пресс-службе. Насос для откачки воды на Малой Сухаревской починили. Ремонтные службы сработали оперативно.
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