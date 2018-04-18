Федеральные телеканальи

Нацблок призвал запретить в Латвии российские телеканалы. Верней, призвал партнеров по правящей коалиции договориться «о едином плане по ограничению пропагандистских каналов России на территории Латвии».

Новость, прямо скажем, не из разряда неожиданных. Ничто так не продается в выборный год как борьба с русской угрозой. Тем более, на этом поприще буквально только что одержана эпохальная победа. Операция по взятию в клещи, окружению и уничтожению русских школ была достойна Наполеона, генерала Балодиса и группенфюрера Бангерскиса. Все прошло как по нотам: вражеские (русские, сами понимаете) активисты подняли необходимый шум, создали резонанс — и продемонстрировали абсолютную свою неспособность на что-то реально повлиять. Вражеский народ утерся и на улицу выходить не стал. Вывод: зачистка всего русского эффективна в смысле пиара и совершенно безопасна.

Недаром Нацблок еще в разгар школьного наступления предложил запретить требовать от работников сферы обслуги знания русского языка. И вот — «Давайте им еще телевизор запретим».

Игра — проще некуда: чем больнее ты прижмешь инородцев, чем громче они будут пищать, тем более решительным борцом за национальные ценности ты прослывешь. Шоу «Голос», «Модный приговор» и Галкина с Ургантом смотрят многие — так что если фельдшер вырвет провода, писк поднимется непременно. Чем еще прекрасна борьба с российским ТВ — не надо напрягаться, объясняя необходимость такой меры. Все давно и прекрасно знают: идет война, а «Первый», «Россия», НТВ и прочие — это каналы проникновения информационных диверсантов. Вон, Райвис Дзинтарс лично обвинил «Латтелеком» в том, что тот, транслируя у нас в стране российское ТВ, «фактически действует против интересов безопасности Латвии». А ведь это измена родине! Руководство «Латтелекома» впору выводить из кабинетов в наручниках, впору направлять ему лампу в лицо и орать: «Сколько от Путина получил, иуда?!».

Словом, расчет Нацблока настолько элементарен, что комментировать тут было бы нечего — если б не один нюанс. Нынешнее предложение Дзинтарса и Ко, грозящее русским пенсионерам потерей какой-нибудь «Смехопанорамы Евгения Петросяна» — не просто политика, не просто примитивный предвыборный пиар. Это — процесс размножения пропаганды в действии. Процесс производства пропаганды из пропаганды. Той самой пропаганды, которая пропитывает современный мир, управляет современным миром и, чего доброго, прикроет его медным тазом. Продолжение статьи находится под рекламой. Продолжайте чтение.

Ведь что такое пропаганда? Вранье от первого до последнего слова а-ля кот Бегемот? Вовсе нет — это смесь правды и вранья, разделить которые легко, но не хочется.

Нацблок строит свою пропаганду на лозунгах борьбы с пропагандой российской — так что случай перед нами очень наглядный. Первый тезис «националов»: «Главные российские федеральные телеканалы — пропагандистский инструмент». Правда? Святая правда. Тамошние информационные и аналитические программы, ток-шоу Соловьева и Ко — пропаганда наглая, нахрапистая и бессовестная. Второй тезис «националов», как бы напрямую следующий из первого: «Трансляция этих каналов опасна для латвийской государственности». Правда? Нет, вранье — наглое, нахрапистое и бессовестное. При всей своей пропагандистской сущности никакой — ну ни малейшей — опасности для Латвии российское ТВ не представляет. Никаких местных русских ни на какой бунт оно никогда не подвигнет. Точка.

Но для того, чтобы констатировать данное противоречие, надо проделать пусть небольшую, но самостоятельную умственную работу. А способность к самостоятельному мышлению — это то, против чего пропаганда (любая) направлена в первую очередь. Индивидуальное мышление она подменяет коллективной самоидентификацией. «Мы правы, потому что это мы, а кто не с нами — неправ по определению».

И у постоянной аудитории российского ТВ, и у постоянного электората Нацблока есть свой символ веры, набор тезисов, долженствующий не установить истину (истина никогда не льстит ни одному коллективу), а отсеять чужих, нарушителей теплого единства, то есть — врагов. Среди тезисов каждой из аудиторий — обязательное утверждение о заведомой враждебности другой группы, но формируются обе по одному принципу. Более того — работают в паре. Запретит Райвис Дзинтарс у нас Кирилла Клейменова Дмитрия Киселева — те только свирепей станут костерить русофобскую Латвию. И так без конца, по кругу — и чем больше политических очков и денег нагребут ньюсмейкеры и ведущие, тем сильней в их аудиториях будет взаимное недоверие и взаимная нелюбовь.

Вот так он и паразитирует на нас, этот виртуальный политико-пропагандистский полип. Никакая это, по сути, не война двух пропаганд — это жизнедеятельность одного глобального (хоть и очень примитивного) организма.

И, конечно, латвийско-российский информационный фронт — всего лишь крошечный его отросток, маленькая ложноножка. Другое дело, что отростки покрупнее устроены так же.

Когда в британском Солсбери травятся отец и дочь Скрипали, а в сирийской Думе травятся сирийцы, никого по большому счету не интересует, а что же произошло там на самом деле. Все заранее точно знают, что виновата противоположная сторона. Пропаганду не интересуют объективные факты, пропаганде важно, кто громче и напористей кричит. У кого бОльше команда поддержки — то есть это вопрос, опять-таки, коллективной идентификации.

Поэтому Британия, уламывая европейские страны выслать российских дипломатов, и не думала предоставлять доказательства виновности России в отравлении Скрипалей. Веришь, что Россия виновата всегда и во всем? Значит, наш. Поэтому Америка, Британия и Франция запустили ракеты по Сирии , не дожидаясь расследования ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия). Готов со мной в драку без лишних просьб и доводов? Значит, друг.

Я, кстати, вовсе не считаю, что в Солсбери и в Думе была провокация или инсценировка. Но если в обоих случаях та сторона, что права (западная), не озабочена доказательствами своей правоты, значит, на международной арене прочно воцарилась пропаганда, вытеснившая закон и логику.

Вот только когда одна ядерная держава запускает ракеты, а вторая грозит ответом — это уже шаг к превращению мира в радиоактивный пепел. Это вам не борьба Райвиса Дзинтарса с автором слов про пепел Дмитрием Киселевым. Пропагандистский полип, паразитируя на латвийских мозгах, продуктами своей жизнедеятельности может здорово отравить здешнюю общественную атмосферу, может лишить русских детей русских школ, а русских пенсионеров Петросяна. Но тот же самый полип на другом фронте уже чуть не довел две ядерные страны до обмена военными ударами.

Нет, виртуальный паразит не хочет уничтожить жизнь на Земле. Он вообще ничего не хочет — как ничего не хочет вирус гриппа, глист или вша: как они все, пропаганда просто и тупо паразитирует на человеке. Ее физиология элементарна и всегда одинакова. По любую сторону Атлантики.

Тезис первый: «Русские вмешивались в президентские выборы в США ». Правда? Вероятно, да, правда: некие хакеры и тролли на аутсорсинге развили вялую, показушную и бессмысленную активность. Тезис следующий: «Трамп избран благодаря русским». Правда? Нет, бред сивой кобылы, Трамп избран американцами по их собственной воле и разумению. Но самостоятельно осмыслить это никто не пытается, самостоятельное мышление подменено коллективной самоидентификацией, и если ты мало ругаешь Россию — то не продался ли Путину ты сам? Принцип тот же, что и в нашем, латвийском случае — только когда полип вырастает на коллективном мозге сильнейшей и влиятельнейшей нации в мире, этот самый мир начинает потряхивать.

Паразиты ничего не хотят, никого не ненавидят, не стремятся уничтожить носителя, они только жрут и размножаются. Но бывают такие вирусы, что, пожирая и размножаясь, уничтожают популяцию носителей полностью. И себя вместе с нею.

Лишь одно соображение вселяет надежду. Несмотря на новомодные слова вроде «постправды» и fake news, мы имеем дело с очень старым явлением. Пропаганде почти столько же лет, сколько человечеству, и до сих пор этот паразит человечество не доконал. Даже за десятилетия ядерного противостояния и первой, настоящей холодной войны. Так что, даст бог, переживем и нынешнюю. А если «Модный приговор» нам по кабелю отрубят — в интернете найдем. Райвису только локти кусать останется.