На стадионе за 134 млн рублей саратовцы будут заниматься лишь 4 часа в день

На новом стадионе «Авангард» саратовцы смогут заниматься лишь 4 часа в день и в определенное время года, об этом заявил министр спорта Александр Абросимов на проходящем выездном брифинге с общественниками и журналистами, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».

На месте реконструкции объекта в момент визита велась работа по ликвидации грязи из одного места поля в другое, на постеленном ранее газоне уже появились проплешины, а ливневки по краям поля были забиты мусором.

Общественник Кирилл Егоров пытался узнать у министра, куда были делись средства, ведь по заявленному ранее проекту должны были вложить деньги федералы, но в сроки область не уложилась и соответственно денег никаких теперь не выделят. «Лично мое мнение, что стройку нужно заморозить, ни у города, ни у области денег на восстановление такого стадиона нет», — подчеркнул Егоров.

Министр Александр Абросимов не смог ответить на вопрос, поэтому стал рассказывать про другие стадионы Саратова

«Стадионом «Авангард» никто не занимался, он 1966 года постройки, сейчас им наконец-то заинтересовались власти. Это будет единственное поле с натуральным газоном, но само покрытие позволяет заниматься только по четыре часа в день и не весь год», — сообщил Абросимов.

Министр рассказал, что на данный момент готовится проектно-сметная документация спортивного объекта, общая сумма работ составит 134 миллиона рублей. Планируется завершить реконструкцию к ноябрю текущего года.