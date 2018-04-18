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На стадионе за 134 млн рублей саратовцы будут заниматься лишь 4 часа в день
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На стадионе за 134 млн рублей саратовцы будут заниматься лишь 4 часа в день 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На новом стадионе «Авангард» саратовцы смогут заниматься лишь 4 часа в день и в определенное время года, об этом заявил министр спорта Александр Абросимов на проходящем выездном брифинге с общественниками и журналистами, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».
На месте реконструкции объекта в момент визита велась работа по ликвидации грязи из одного места поля в другое, на постеленном ранее газоне уже появились проплешины, а ливневки по краям поля были забиты мусором.
Общественник Кирилл Егоров пытался узнать у министра, куда были делись средства, ведь по заявленному ранее проекту должны были вложить деньги федералы, но в сроки область не уложилась и соответственно денег никаких теперь не выделят. «Лично мое мнение, что стройку нужно заморозить, ни у города, ни у области денег на восстановление такого стадиона нет», — подчеркнул Егоров.
Министр Александр Абросимов не смог ответить на вопрос, поэтому стал рассказывать про другие стадионы Саратова.
«Стадионом «Авангард» никто не занимался, он 1966 года постройки, сейчас им наконец-то заинтересовались власти. Это будет единственное поле с натуральным газоном, но само покрытие позволяет заниматься только по четыре часа в день и не весь год», — сообщил Абросимов.
Министр рассказал, что на данный момент готовится проектно-сметная документация спортивного объекта, общая сумма работ составит 134 миллиона рублей. Планируется завершить реконструкцию к ноябрю текущего года.
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