Посол Италии в РФ: ограничений для желающих работать в Крыму инвесторов нет

КРАСНОДАР , 18 апреля. / ТАСС /. Власти Италии не намерены ограничивать итальянских инвесторов, если они решат работать в Крыму , сообщил в среду журналистам посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

"Нет. Никаких ограничений. Это частные компании. Это не связано с государством", — сказал посол на вопрос ТАСС о том, будут ли итальянские власти ограничивать инвесторов, которые захотят работать в Крыму.

По данным посольства, в Ялтинском международном форуме будет участвовать представители нескольких итальянских компаний.

IV Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 19-21 апреля. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из более чем 60 стран. Главная тема форма — «Будущее мира. Будущее России».

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.