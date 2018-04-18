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Посол Италии в РФ: ограничений для желающих работать в Крыму инвесторов нет
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Посол Италии в РФ: ограничений для желающих работать в Крыму инвесторов нет 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОДАР, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Италии не намерены ограничивать итальянских инвесторов, если они решат работать в Крыму, сообщил в среду журналистам посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
"Нет. Никаких ограничений. Это частные компании. Это не связано с государством", — сказал посол на вопрос ТАСС о том, будут ли итальянские власти ограничивать инвесторов, которые захотят работать в Крыму.
По данным посольства, в Ялтинском международном форуме будет участвовать представители нескольких итальянских компаний.
IV Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 19-21 апреля. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из более чем 60 стран. Главная тема форма — «Будущее мира. Будущее России».
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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