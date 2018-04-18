Новые возможности приобретают пенсионеры в Измайлове

В Центре культуры и спорта «Измайлово» набирает обороты городской проект «Активное долголетие».

ЦКС «Измайлово» продолжает набор в бесплатные секции жителей района, которые, будучи пенсионерами, хотят вести активный образ жизни и использовать все возможности для самореализации.

Так в центре по вторникам и четвергам в первой половине дня работает секция «Цигун». Также по вторникам и четвергам работают секции «Рисования», «Эстрадного хорового пения», и студия «Пения» и студия танца «Долголетие».

Спортивная секция «Скандинавская ходьба» проводит занятия по физической подготовке москвичей третьего возраста по понедельникам и пятницам. Отметим, что все перечисленные студии будут работать до конца года и записаться в них можно в любое время.

Более подробную информацию можно получить на сайте.