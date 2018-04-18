Ещё
Новые возможности приобретают пенсионеры в Измайлове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые возможности приобретают пенсионеры в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Центре культуры и спорта «Измайлово» набирает обороты городской проект «Активное долголетие».
ЦКС «Измайлово» продолжает набор в бесплатные секции жителей района, которые, будучи пенсионерами, хотят вести активный образ жизни и использовать все возможности для самореализации.
Так в центре по вторникам и четвергам в первой половине дня работает секция «Цигун». Также по вторникам и четвергам работают секции «Рисования», «Эстрадного хорового пения», и студия «Пения» и студия танца «Долголетие».
Спортивная секция «Скандинавская ходьба» проводит занятия по физической подготовке москвичей третьего возраста по понедельникам и пятницам. Отметим, что все перечисленные студии будут работать до конца года и записаться в них можно в любое время.
Более подробную информацию можно получить на сайте.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
«Лоцманами книжных морей» стали школьники из Измайлова «Курс освоения гаджетов» стартовал в Измайлове Экскурсия «Жил-был лес» состоится в Измайлове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT155
МИД обратился к россиянам с предупреждением49
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США285
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве54
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение