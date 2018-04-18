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«Лоцманами книжных морей» стали школьники из Измайлова
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«Лоцманами книжных морей» стали школьники из Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей» успешно выступили несколько команд из Измайловской школы №1508.
В Центре «Воробьевы горы» в первой половине апреля состоялся городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей». Район Измайлово представляли на нем три команды книголюбов из школы №1508: «Книжные черви» (пятые классы), «Новое поколение» (шестые классы) и «Ученый кот» (седьмые классы).
Конкурсантам предстояло посетить Усадьбу русской классики, Площадь Победы, Тридевятое царство, Страну невыученных уроков, отправиться в Фантастическую экспедицию, а также совершить Необыкновенное путешествие в далекие миры.
В итоге смелость, сообразительность, быстрота реакции, чувство коллективизма и, конечно же, безупречное владение литературным материалом позволило командам «Новое поколение» и «Ученый кот» стать абсолютными победителями.
Измайловские школьники набрали по 110 баллов из 110 возможных и оставили позади многих конкурентов.
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