«Лоцманами книжных морей» стали школьники из Измайлова

На городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей» успешно выступили несколько команд из Измайловской школы №1508.

В Центре «Воробьевы горы» в первой половине апреля состоялся городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей». Район Измайлово представляли на нем три команды книголюбов из школы №1508: «Книжные черви» (пятые классы), «Новое поколение» (шестые классы) и «Ученый кот» (седьмые классы).

Конкурсантам предстояло посетить Усадьбу русской классики, Площадь Победы, Тридевятое царство, Страну невыученных уроков, отправиться в Фантастическую экспедицию, а также совершить Необыкновенное путешествие в далекие миры.

В итоге смелость, сообразительность, быстрота реакции, чувство коллективизма и, конечно же, безупречное владение литературным материалом позволило командам «Новое поколение» и «Ученый кот» стать абсолютными победителями.

Измайловские школьники набрали по 110 баллов из 110 возможных и оставили позади многих конкурентов.