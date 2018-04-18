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На ремонт улицы Лесной в Большой Черниговке выделят более 10 млн рублей
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На ремонт улицы Лесной в Большой Черниговке выделят более 10 млн рублей 

Волга Ньюс 2 часа назад
4 мая завершится прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.
Согласно аукционной документации, необходимо обновить дорогу и тротуары по улице Лесной. Кроме того, будет отремонтировано примыкание к автодороге Большая Черниговка — Краснооктябрьский. В настоящий момент там есть неровности, просадки и колеи.
Победившая компания обязуется все успеть до 30 июля 2018 года. На это ей выделят 10,1 млн руб. из областного и местного бюджетов.
Итоги аукциона подведут 10 мая.
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