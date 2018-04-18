Губернатор Иркутской области поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил газету «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем.

По словам Левченко, что за эти годы «АиФ» стал одним из ведущих, авторитетных и любимых читателями СМИ страны. «И это неслучайно, ведь „Аргументы и факты“ — это свежий взгляд на события, эксклюзивная подача комментариев, последние новости на страницах издания находят отражение наиболее острые проблемы», — говорится в телеграмме.

Иркутский губернатор обратил внимание на появление новых актуальных рубрик, а также подчеркнул, что в еженедельнике отслеживается решение многих жизненно важных вопросов.

«Творческий подход к делу, умение интересно подать информацию, профессионализм и внимание к деталям отличают коллектив еженедельника», — добавил Сергей Левченко, пожелав коллективу издания «новых творческих идей, реализации самых смелых проектов, широкой читательской аудитории, роста тиражей, хороших новостей и интересных материалов».