Ещё
Губернатор Иркутской области поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Иркутской области поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Сергей Левченко назвал «АиФ» одним из ведущих СМИ страны
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил газету «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем.
По словам Левченко, что за эти годы «АиФ» стал одним из ведущих, авторитетных и любимых читателями СМИ страны. «И это неслучайно, ведь „Аргументы и факты“ — это свежий взгляд на события, эксклюзивная подача комментариев, последние новости на страницах издания находят отражение наиболее острые проблемы», — говорится в телеграмме.
Иркутский губернатор обратил внимание на появление новых актуальных рубрик, а также подчеркнул, что в еженедельнике отслеживается решение многих жизненно важных вопросов.
«Творческий подход к делу, умение интересно подать информацию, профессионализм и внимание к деталям отличают коллектив еженедельника», — добавил Сергей Левченко, пожелав коллективу издания «новых творческих идей, реализации самых смелых проектов, широкой читательской аудитории, роста тиражей, хороших новостей и интересных материалов».
Ранее «АиФ» с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, а также глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и другие госудерственные, религиозные и общественные деятели.
Аргументы и Факты: последние новости
Франция намерена завершить дело в отношении Керимова в этом году Потолок обрушился в торговом комплексе под Челябинском Чайка рассказал, что Березовский сотрудничал с британскими спецслужбами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT155
МИД обратился к россиянам с предупреждением47
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США286
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве54
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение