Губернатор Иркутской области поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем 

Сергей Левченко назвал «АиФ» одним из ведущих СМИ страны
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил газету «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем.
По словам Левченко, что за эти годы «АиФ» стал одним из ведущих, авторитетных и любимых читателями СМИ страны. «И это неслучайно, ведь „Аргументы и факты“ — это свежий взгляд на события, эксклюзивная подача комментариев, последние новости на страницах издания находят отражение наиболее острые проблемы», — говорится в телеграмме.
Иркутский губернатор обратил внимание на появление новых актуальных рубрик, а также подчеркнул, что в еженедельнике отслеживается решение многих жизненно важных вопросов.
«Творческий подход к делу, умение интересно подать информацию, профессионализм и внимание к деталям отличают коллектив еженедельника», — добавил Сергей Левченко, пожелав коллективу издания «новых творческих идей, реализации самых смелых проектов, широкой читательской аудитории, роста тиражей, хороших новостей и интересных материалов».
Ранее «АиФ» с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, а также глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и другие госудерственные, религиозные и общественные деятели.