Ещё
Арендованный для переговоров офис признают обособленным подразделением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арендованный для переговоров офис признают обособленным подразделением 

Время бухгалтера 2 часа назад
Компания находится в Калужской области и там же стоит на налоговом учете, однако по производственной надобности собирается арендовать офис в Москве для ведения переговоров. Фирма поинтересовалась у Минфина, можно ли счесть такой офис обособленным подразделением, если стационарных рабочих мест в нем нет, в помещении будут вестись только переговоры, а учет рабочего времени не предусмотрен.
Специалисты ведомства отвечают, что по п. 1 ст. 83 НК РФ компании должны регистрироваться по месту нахождения как головного офиса, так и обособленных подразделений. Такой «обособкой» признается подразделение, которое находится в ином, нежели головной офис, месте, с оборудованными рабочими местами, созданными на срок дольше месяца. При этом не важно, сколько времени сотрудник находится на рабочем месте и в какой форме организованы работы. При характере работ, указанном в обращении, у арендованного офиса есть признаки «обособки».
Если компания не знает, регистрироваться ли в налоговой по адресу ОП, это решает местная налоговая, исходя из представленных документов.
ПИСЬМО Минфина РФ от 10.04.2018 № 03-02-07/1/23401
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Налог на имущество могут перестать рассчитывать по кадастру Неуплата НДС со ссылкой на письма Минфина и ФНС снимает все претензии По данным ККТ могут доначислить налоги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT155
МИД обратился к россиянам с предупреждением49
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США285
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве54
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение