Арендованный для переговоров офис признают обособленным подразделением

Компания находится в Калужской области и там же стоит на налоговом учете, однако по производственной надобности собирается арендовать офис в Москве для ведения переговоров. Фирма поинтересовалась у Минфина , можно ли счесть такой офис обособленным подразделением, если стационарных рабочих мест в нем нет, в помещении будут вестись только переговоры, а учет рабочего времени не предусмотрен.

Специалисты ведомства отвечают, что по п. 1 ст. 83 НК РФ компании должны регистрироваться по месту нахождения как головного офиса, так и обособленных подразделений. Такой «обособкой» признается подразделение, которое находится в ином, нежели головной офис, месте, с оборудованными рабочими местами, созданными на срок дольше месяца. При этом не важно, сколько времени сотрудник находится на рабочем месте и в какой форме организованы работы. При характере работ, указанном в обращении, у арендованного офиса есть признаки «обособки».

Если компания не знает, регистрироваться ли в налоговой по адресу ОП, это решает местная налоговая, исходя из представленных документов.

ПИСЬМО Минфина РФ от 10.04.2018 № 03-02-07/1/23401

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»