Переход прав на объект налогообложения можно зарегистрировать через суд

Минфин рассказал, что делать гражданам, которые уже простились со своим имуществом, передав права на него третьим лицам, но не смогли расстаться с налогом, по-прежнему начисляемым на него специалистами ФНС

Чиновники пишут, что право собственности связано с налогообложением нормами НК РФ , а ГК РФ предписывает регистрировать такие права и любые манипуляции с ними. То есть прекращение, возникновение или переход собственности от одного лица к другому происходят с точки зрения государства только после внесения соответствующих сведений в ЕГРН.

Таким образом, прежний владелец платит за объект прав имущественные налоги до тех пор, пока не будет зарегистрирован новый правообладатель.

При этом в Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ указано, что сведения договора вносятся в ЕГРН сторонами этого договора, а при уклонении одной из них от регистрации таких данных, на основании решения суда, вынесенного по требованию другой стороны.

Финансисты отмечают, что суды общей юрисдикции взимают при рассмотрении подобных исковых заявлений государственную пошлину, но напоминают, что ГПК РФ предусматривает возмещение этих расходов проигравшей процесс стороной.

ПИСЬМО Минфина РФ от 26.03.2018 № 03-05-06-01/18883

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