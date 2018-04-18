СФ одобрил закон о разграничении ответственности за нарушение безопасности при горных работах

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий разграничении уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при производстве горных и строительных работ и ответственности за нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Документом предусмотрена унификация составов преступлений в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, отнесенных действующим законодательством к различным, а также дифференцирование указанных составов от составов преступлений, связанных с нарушениями правил безопасности при производстве горных, строительных и иных работ, не связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

Кроме того, документом предусмотрено установление более четких, чем в действующей редакции Уголовного кодекса РФ , квалифицирующих признаков состава преступления в области промышленной безопасности, а также исключение уголовной ответственности за однократное нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, которое может повлечь смерть человека (формальный состав преступления).