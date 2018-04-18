СФ одобрил закон о разграничении ответственности за нарушение безопасности при горных работах 

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий разграничении уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при производстве горных и строительных работ и ответственности за нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Документом предусмотрена унификация составов преступлений в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, отнесенных действующим законодательством к различным, а также дифференцирование указанных составов от составов преступлений, связанных с нарушениями правил безопасности при производстве горных, строительных и иных работ, не связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.
Кроме того, документом предусмотрено установление более четких, чем в действующей редакции Уголовного кодекса РФ, квалифицирующих признаков состава преступления в области промышленной безопасности, а также исключение уголовной ответственности за однократное нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, которое может повлечь смерть человека (формальный состав преступления).
Ранее закон был принят Госдумой 12 апреля 2018 г.