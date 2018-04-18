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Волгоградскую область посетил атташе Посольства Венгрии
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Волгоградскую область посетил атташе Посольства Венгрии 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В администрации области состоялась встреча представителей органов исполнительной власти Волгоградского региона с атташе по внешнеэкономическим связям Посольства Венгрии в России.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, сторонами было отмечено, что Волгоградская область и Венгрия поддерживают стабильные торгово-экономические связи. Необходимо выстраивать отношения в культурной, научной, образовательной и экономической сферах. В настоящее время прорабатывается возможности сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, организации обмена студентами между вузами.
Отметим, по объемам взаимной торговли Венгрия занимает 16 место. Внешнеторговый оборот с ней по сравнению с 2016 годом возрос на 19% и составил 36,5 миллиона долларов. Экспорт волгоградских товаров за прошедший год вырос на 28%.
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