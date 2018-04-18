Клещи покусали больше двух десятков тюменцев

Тюменской области на 17 апреля зарегистрировано 24 случая присасывания клещей. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином, сообщает региональное управление Роспотребнадзора

«Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано», — отмечают в ведомстве.

Специалисты напоминают, вакцинация — основная мера профилактики клещевого энцефалита.

«Привиться против клещевого энцефалита можно бесплатно (декретированным группам) в муниципальных поликлиниках и платно в негосударственных медицинских центрах», — подчеркивают в ведомстве.

Акарицидные обработки начнутся в регионе планируется с последней декады апреля, планируется обработать более 6 тысяч гектаров.