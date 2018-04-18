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Клещи покусали больше двух десятков тюменцев
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Клещи покусали больше двух десятков тюменцев 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Тюменской области на 17 апреля зарегистрировано 24 случая присасывания клещей. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано», — отмечают в ведомстве.
Специалисты напоминают, вакцинация — основная мера профилактики клещевого энцефалита.
«Привиться против клещевого энцефалита можно бесплатно (декретированным группам) в муниципальных поликлиниках и платно в негосударственных медицинских центрах», — подчеркивают в ведомстве.
Акарицидные обработки начнутся в регионе планируется с последней декады апреля, планируется обработать более 6 тысяч гектаров.
Как ранее писал «ФедералПресс», первый случай укуса клеща в 2018 году был зарегистрирован в Тюменской области 26 марта.
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