Клещи покусали больше двух десятков тюменцев 

В Тюменской области на 17 апреля зарегистрировано 24 случая присасывания клещей. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано», — отмечают в ведомстве.
Специалисты напоминают, вакцинация — основная мера профилактики клещевого энцефалита.
«Привиться против клещевого энцефалита можно бесплатно (декретированным группам) в муниципальных поликлиниках и платно в негосударственных медицинских центрах», — подчеркивают в ведомстве.
Акарицидные обработки начнутся в регионе планируется с последней декады апреля, планируется обработать более 6 тысяч гектаров.
Как ранее писал «ФедералПресс», первый случай укуса клеща в 2018 году был зарегистрирован в Тюменской области 26 марта.