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Порочащую информацию будут оперативно удалять из Интернета
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Порочащую информацию будут оперативно удалять из Интернета 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Роскомнадзор по представлении судебных приставов будет удалять из интернета порочащую честь и достоинство граждан информацию в течение одного рабочего дня. Соответствующий закон 18 апреля одобрил на пленарном заседании Совет Федерации.
Изменения вносятся в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин подчеркнул, что гражданин, распространивший не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения требования об их удалении, не принял меры для пресечения их распространения, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этим сведениям.
Затем он направляет его в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере средств массовой информации, и в течение одного дня вся информация должна быть удалена.
В настоящее время гражданин имеет право добиваться в суде опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство, если не будет доказана их достоверность. Но ответчики редко исполняют соответствующие решения суда.
Роскомнадзор располагает всем необходимым инструментарием для блокировки данных. Эти инструменты ведомство применяет для удаления информации экстремистского содержания.
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