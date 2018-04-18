В ходе расследования катастрофы Ан-148 вскрыты недоработки системного характера

Согласно опубликованным данным, в рамках расследования авиакатастрофы Ан-148 в Раменском районе Московской области , эксперты выявили ряд недостатков системного характера.

«На самолете данного типа, сертифицированном в 2007 году, отсутствует автоматическое включение обогрева III1Д — приемников полного воздушного давления, кроме того эргономически несовершенна система индикации отказа и невключения их обогрева», — говорится в протоколе.

Помимо этого, в руководстве по летной эксплуатации Ан-148 в настоящий момент отсутствуют конкретные рекомендации по действиям экипажа при некорректных показаниях указателей скорости и высоты. Эксперты также отметили, что авиационными нормативными правовыми актами не определен порядок разработки программ тренажерной подготовки экипажа на случай отказа указателей скорости и высоты, а также внесение их в РПП эксплуатанта.

«В деятельности ОАО «Саратовские авиалинии» при проверке обнаружен ряд серьезных недостатков», — говорится в докладе.