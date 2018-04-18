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В ходе расследования катастрофы Ан-148 вскрыты недоработки системного характера
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В ходе расследования катастрофы Ан-148 вскрыты недоработки системного характера 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно опубликованным данным, в рамках расследования авиакатастрофы Ан-148 в Раменском районе Московской области, эксперты выявили ряд недостатков системного характера.
«На самолете данного типа, сертифицированном в 2007 году, отсутствует автоматическое включение обогрева III1Д — приемников полного воздушного давления, кроме того эргономически несовершенна система индикации отказа и невключения их обогрева», — говорится в протоколе.
Помимо этого, в руководстве по летной эксплуатации Ан-148 в настоящий момент отсутствуют конкретные рекомендации по действиям экипажа при некорректных показаниях указателей скорости и высоты. Эксперты также отметили, что авиационными нормативными правовыми актами не определен порядок разработки программ тренажерной подготовки экипажа на случай отказа указателей скорости и высоты, а также внесение их в РПП эксплуатанта.
«В деятельности ОАО «Саратовские авиалинии» при проверке обнаружен ряд серьезных недостатков», — говорится в докладе.
Напомним, в настоящий момент Росавиация проводит дополнительную проверку «Саратовских авиалиний». Ранее глава федерального воздушного агентства Александр Нерадько рекомендовал руководству авиаперевозчика добровольно прекратить полеты в связи с безответственным отношением к вопросу обеспечения безопасности авиаперевозок.
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