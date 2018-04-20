Когда между Екатеринбургом и Челябинском пустят высокоскоростные поезда

Стало известно, когда между Екатеринбургом Челябинском будет запущена высокоскоростная магистраль. Сейчас стороны проекта переходят на стадию переговоров, об этом сообщает в пятницу, 20 апреля, «АиФ-Урал»

Проект ВСМ Челябинск-Екатеринбург может быть реализован уже к 2025 году. Об этом заявил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров во время встречи «Большая редакция». По его словам, сейчас проект выходит на стадию обсуждения. «Мы переходим на этап переговоров с Министерством транспорта . Уже есть утвержденная рабочая группа со стороны Минтранса, хозяйственного партнерства „Уральская скоростная магистраль“, а также со стороны правительств Свердловской и Челябинской областей. Нам предстоит уточнить налоговые и неналоговые эффекты, все нюансы, связанные с тем, кто будет перевозчиком, пассажиропоток — на наш взгляд, это будет порядка 4 млн человек, а также другие важные аспекты», — заявил Гаттаров.

По словам представителя Челябинской области, проектирование магистрали должно быть закончено к 2019-2020 году. Строительство планируется начать в 2021 году, а закончить работы — концу 2024 года.

Также в ходе интервью Руслан Гаттаров рассказал о том, что высокоскоростная магистраль строится для различных категорий пассажиров. «Кто-то будет пересаживаться с автобуса, кто-то с автомобиля. Есть, например, определенная категория представителей бизнеса, которые не хотят тратить на дорогу 3 часа времени, когда пропадает связь и невозможно работать. Для них главное — это время, поэтому они смогут спокойно воспользоваться магистралью, сесть, почитать газету, попить кофе, поработать на ноутбуке», — прокомментировал он.

При этом Гаттаров отметил, что экономически ВСМ больше выгодна Челябинску, нежели Екатеринбургу, так как, по его мнению, уральская столица имеет более развитую транспортную систему: «Если дороги не будет, то Свердловск выживет, а мы — не факт. Так или иначе этот город всегда стоял на пути. Есть ВСМ-2 (Москва-Казань) ВСМ-3 (Казань-Екатеринбург), которая находится в проработке. Без этого проекта нас бы ждала не самая яркая судьба. Свердловск смог бы выжить за счет логистики своего аэропорта, а мы, думаю, не смогли бы поддерживать себя на том уровне, на котором хотим себя видеть».

Напомним, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства. Инициатором выступило хозяйственное партнерство «Уральская высокоскоростная магистраль». Концессионное соглашение планируется заключить на 32 года. Длина магистрали составит 209 км, поезда будут передвигаться по ней со скоростью 300 км/ч. Добраться из Екатеринбурга в Челябинск можно будет за 1 час 10 минут.