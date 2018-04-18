Летом погреемся: в Новосибирске открывают «тёплую и умную» остановку с банкоматами

На площади Ленина в Новосибирске монтируют первую тёплую «умную остановку» — это один из проектов в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска».

«"Умная остановка" — полностью новосибирский продукт. Она изготовлена по заказу департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска при финансовой поддержке Сбербанка , — сообщили в пресс-центре мэрии. — Над проектом работали новосибирские инновационные компании: НПО «Автоматика», «Модульные Системы Торнадо», «СофтЛаб НСК», «2ГИС», ООО «Зекурион Сибирь», «Сенсорные технологии» и группа компаний «Титан»».

По информации мэрии, «тёплой» её назвали потому, что она будет на том же месте, где сейчас стоит закрытый павильон с банкоматами. Разница в том, что теперь остановка будет оборудована «умным моноблоком». Его ориентировочная стоимость — около 600 тысяч рублей. Здесь будет большая панель движения транспорта, голосовой вызов (поиск необходимого места: аптеки, больницы и т.д.), кнопка вызова экстренных служб «112», бесплатный интернет, система видеонаблюдения, круглосуточные банкоматы Сбербанка.

Это уже не первая «умная остановка» в городе — в конце декабря остановка с интернетом и розетками появилась у здания филармонии. Правда, зимой электронное табло начало давать сбои.