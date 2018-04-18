На КамАЗе сделали уникальный снегоболотоход для Крайнего Севера

Пресс-служба КамАЗа рассказала о новой разработке предприятия — шарнирно-сочленённом снегоболотоходе «Арктика».

Необычная машина создавалась для работы в условиях Крайнего Севера: она может работать в геологоразведке, добывающей отрасли, использоваться медиками и спасателями. По уверению разработчиков, конструкция рассчитана на эксплуатацию при температуре до 60 градусов мороза.

Вместе с научно-техническим центром КамАЗа над проектом работают МГТУ имени Баумана , Московский политехнический университет и Московский автомеханический институт. Сейчас первый прототип «Арктики» проходит испытания в Набережных Челнах, а через несколько месяцев машину отправят в северные регионы для тестовой эксплуатации.

"КамАЗ-Арктика" имеет шарнирно-сочленённую конструкцию: вездеход поворачивает не за счёт поворота колёс, а при помощи «ломающейся» рамы. Существующий трёхосный прототип грузоподъёмностью 13 тонн оснастили привычной «камазовской» кабиной, стандартным турбодизелем V8 и механической коробкой передач. В дальнейших планах завода — создание четырёхосной версии с новой кабиной серии К5, перспективным рядным турбодизелем и автоматической коробкой передач.

Конструкция снегоболотоходе допускает использование двух типов колёс. Шины шириной 70 см позволят «Арктике» ездить по дорогам общего пользования, а «негабаритные» шины метровой ширины предназначены для езды по слабым грунтам, например, по заболоченным участкам.