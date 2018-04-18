«Атомстройкомплекс» создал уникальный пол для студии «Вести-Урал»

Компания «Атомстройкомплекс» помогла обновить эфирную студию телеканала «Вести-Урал». Специально для нее на заводе по производству светопрозрачных конструкций «АтомПрофи+», входящем в НП «Управление строительства „Атомстройкомплекс“, изготовили уникальный стеклянный пол.

Как сообщили „Уралинформбюро“ в пресс-службе компании, покрытие состоит из 117 метровых плит стекла повышенной прочности „триплекс“. Для этого обычное стекло толщиной 12 миллиметров закалили при температуре 600 градусов и собрали в „сэндвич“, запаяв между двумя слоями стекла белую пленку. Такая конструкция устойчива к ударам и способна выдержать большой вес.

»Такой пол мы делали впервые. Задача довольно сложная: пол должен быть полупрозрачным, чтобы на нем правильным образом играл свет студийных софитов. Важно было выдержать линию горизонта — чтобы все плитки сложились в идеально ровную поверхность, без перепадов. Для этого мы самостоятельно разработали подсистему для пола, подразумевающую возможность регулировки линии горизонта. Пол смонтирован на лагах, и с помощью специальных винтов можно регулировать высоту и наклон каждой из 117 плиток", — рассказывает начальник проектно-конструкторского отдела завода «АтомПрофи+» Вадим Барковский.

Филигранный монтаж пола в студии успешно и в срок провели специалисты производителя. Сложность работы была обусловлена и сжатыми временными рамками, и наличием в студии массивных декораций весом по полтонны каждая — для устройства пола их буквально пришлось поднимать в воздух.

И вот уже с 16 апреля «Вести-Урал» вещают из обновленной студии.