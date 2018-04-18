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Шабалина уволилась с поста зампредседателя КСП Нижнего Новгорода
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Шабалина уволилась с поста зампредседателя КСП Нижнего Новгорода 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Валентина Шабалина уволилась со своего поста в марте текущего года. Об этом стало известно 18 апреля в ходе заседания комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Городской думы.
Шабалина занимала данную должность с декабря 2017 года.
Как передает корреспондент Newsroom24, решение об отставке Шабалиной будет принято 25 апреля на заседании Гордумы. Как пояснил председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман, «таков порядок, хотя он и носит по сути формальный характер».
Между тем 5 апреля Валентина Шабалина уже стала соучредителем юридической фирмы, которую возглавила как гендиректор. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.
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