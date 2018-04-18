В Казани начали сносить здание ведического университета Махариши 

Начался снос здания Российского ведического университета Махариши. Подготовку к демонтажу знаменитой «заброшенки» — новые хозяева, компания «ЮИТ Казань», начали в конце ноября. В эти часы снос идет полным ходом. «Казанский репортер» заснял процесс. Четырехэтажное здание из модного в 90-е годы желтого кирпича начали стоить еще в прошлом тысячелетии, в 1999 году. Учредителем вуза был МГУ имени Ломоносова. Однако в 2006 году стройка остановилась, и объект фактически стоял бесхозным и заброшенным. Его облюбовали бездомные и представители молодежных субкультур. В частности, объект идеально подошел для любителей граффити, а также игроков в страйкбол и пейнтбол. Кстати, здесь никогда не было ни одного занятия. Но в документах здание фигурирует именно как Российский ведический университет Махариши. Прошлым летом года участок земли, на котором находится объект выкупила компания «ЮИТ Казань». В планах у застройщика возведение жилого комплекса на берегу Казанки. В деталях о «заброшенке» Махариши «Казанский репортер» писал чуть раньше.