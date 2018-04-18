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В Сараевском районе зарыбляют пруды
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В Сараевском районе зарыбляют пруды 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
17 апреля в отделении рыбхоза «Пара» ОАО «Рязаньрыбпром» началось зарыбление прудов, сообщает региональный минсельхоз.
Рыбаки вылавливают на зимовальных прудах толстолобика и грузят в специальные машины для перевозки рыбы.
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