В Сараевском районе зарыбляют пруды

17 апреля в отделении рыбхоза «Пара» ОАО «Рязаньрыбпром» началось зарыбление прудов, сообщает региональный минсельхоз.

Рыбаки вылавливают на зимовальных прудах толстолобика и грузят в специальные машины для перевозки рыбы.