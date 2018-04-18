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Министра транспорта просят урегулировать проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в преддверии ЧМ
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Министра транспорта просят урегулировать проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в преддверии ЧМ 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Автоперевозчики обратились с открытым письмом в адрес Министра транспорта Максима Соколова, в котором они просят урегулировать проблемы с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС на автобусы. Проблема возникла в связи с неготовностью государственных служб к проведению комплекса транспортных мероприятий Чемпионата мира по футболу, говорится в письме Союза ассоциаций автоперевозчиков пассажиров «Регионы».
Установка системы является обязательной для тех автобусов, которые будут посещать города проведения Чемпионата мира в период с 01 июня по 17 июля 2018г.
Кежду тем, обращают внимание авторы письма, регистрация автобусов иностранных перевозчиков при сегодняшней процедуре неисполнима, так как для получения индивидуального регистрационного номера перевозчик должен предоставить сведения о включении автобуса в реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры.
Кроме того, не регламентирован порядок передачи сведений об отклонении автобуса от маршрута по уважительным внезапно возникшим причинам. Не разъяснен и особый порядок получения разрешений на въезд со стороны УМВД. Безусловно негативным аспектом является и то, что сегодня срок заключения соглашений об информационном взаимодействии составляет более трех недель, а для иностранных перевозчиков и вовсе не регламентирован.
«Полагаем необходимым в целях реализации Постановления Правительства РФ от 25 ноября 2017 года №1426 незамедлительно организовать совещание межведомственной рабочей группы по вопросу подготовки транспортных компаний — автоперевозчиков пассажиров к Чемпионату мира по футболу 2018 и обязать АНО «Транспортная дирекция — 2018» ответить на вопросы, поставленные перевозчиками», — говорится в письме.
Авторы документа предлагают совещания рабочей группы проводить еженедельно.
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