Ещё
«Остались детали»: Станция метро «Дубравная», фактически, достроена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Остались детали»: Станция метро «Дубравная», фактически, достроена 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Строительство станции метро «Дубравная» в Казани, практически, завершено, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Теперь строители займутся пуско-наладочными работами и благоустройством территории. Мэр Казани Ильсур Метшин потребовал завершить эту часть работ в кратчайшие сроки. По словам главы отдела строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «Главинвестстрой РТ» Андрея Захарченко, архитектурное оформление «Дубравной» довели до ума. Лестницы уже готовы, электроснабжение имеется, правда, пока временное — освещение станции также проверили, все в порядке. Осталось лишь завершить укладку тактильной плитки и проверить, все ли в порядке с кафельной плиткой. На финальном этапе завершат строительство системы вентиляции. Напомним, строительством «Дубравной» занимается ПСО «Казань».
Казанский репортер: последние новости
На улице Кремлевской в Казани вырубили десятки деревьев – фото В Казани начали сносить здание ведического университета Махариши ​Проект мусоросжигательного завода обзавелся знаком вопроса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT147
МИД обратился к россиянам с предупреждением35
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США267
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение