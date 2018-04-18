«Остались детали»: Станция метро «Дубравная», фактически, достроена 

Строительство станции метро «Дубравная» в Казани, практически, завершено, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Теперь строители займутся пуско-наладочными работами и благоустройством территории. Мэр Казани Ильсур Метшин потребовал завершить эту часть работ в кратчайшие сроки. По словам главы отдела строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «Главинвестстрой РТ» Андрея Захарченко, архитектурное оформление «Дубравной» довели до ума. Лестницы уже готовы, электроснабжение имеется, правда, пока временное — освещение станции также проверили, все в порядке. Осталось лишь завершить укладку тактильной плитки и проверить, все ли в порядке с кафельной плиткой. На финальном этапе завершат строительство системы вентиляции. Напомним, строительством «Дубравной» занимается ПСО «Казань».