Около 2 тыс. объектов промоют сотрудники ГБУ «Гормост» к 1 мая

К Празднику весны и труда сотрудники «Гормоста» намерены завершить весеннюю уборку всех своих объектов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«К 1 мая ГБУ «Гормост» завершит весеннюю уборку на всех своих объектах. После зимы приведут в порядок 238 мостов, 407 путепроводов, 491 пешеходный переход, более 100 набережных и причалов, а также городские памятники и фонтаны. Уже сейчас их моют с помощью специальных шампуней и при необходимости покрывают антикоррозийными материалами», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в ведении «Гормоста» находится около 2 тыс. объектов. Некторые из них нельзя очистить с использованием спецтехники, поэтому коммунальщики оттирают поверхности с помощью щеток после использования пенного состава. Спецтехника — это аппараты высокого давления и подъемные механизмы. Например, с помощью такой техники в порядок привели Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Специалисты почистили все элементы памятника, в том числе с помощью гидравлических пушек. Механический способ уборки применяют не для всех памятников — большинство работ проводят вручную.