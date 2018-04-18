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Эксперты прогнозируют увеличение продаж электрических велосипедов к 2023 году
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Эксперты прогнозируют увеличение продаж электрических велосипедов к 2023 году 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно исследованиям современных тенденций в промышленности в следующей пятилетке будет продано около 40 млн электрических мотоциклов.
В октябре 2017 уже сообщалось о росте в электрическом сегменте. Но за последние шесть месяцев рынок ушел вперед.
Harley-Davidson, который готов дебютировать в своем первом электронном предложении, объединился с Alta Motors, чтобы использовать технику EOEM в Сан-Франциско.
Итальянский производитель мотоциклов Cagiva возродил свое имя теперь в новом электрическом диапазоне.
Знаменитая Yamaha, одна из многих компаний, активно инвестирующая в электромоторы.
Производитель Kymco вкладывает капиталы в целую экосистему взимания платы за свои электронные модели, и даже тяготеющий к классике Royal Enfield заявил, что в ближайшем будущем будет представлен электрический велосипед.
Одним из основных факторов, влияющих на прогнозы экспертов, является Китай, который, как ожидается, станет основным покупателем электрических велосипедов и ожидается, что почти 35 миллионов единиц будут проданы до 2023 года.
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