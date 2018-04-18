Эксперты прогнозируют увеличение продаж электрических велосипедов к 2023 году

Согласно исследованиям современных тенденций в промышленности в следующей пятилетке будет продано около 40 млн электрических мотоциклов.

В октябре 2017 уже сообщалось о росте в электрическом сегменте. Но за последние шесть месяцев рынок ушел вперед.

Harley-Davidson, который готов дебютировать в своем первом электронном предложении, объединился с Alta Motors, чтобы использовать технику EOEM в Сан-Франциско

Итальянский производитель мотоциклов Cagiva возродил свое имя теперь в новом электрическом диапазоне.

Знаменитая Yamaha, одна из многих компаний, активно инвестирующая в электромоторы.

Производитель Kymco вкладывает капиталы в целую экосистему взимания платы за свои электронные модели, и даже тяготеющий к классике Royal Enfield заявил, что в ближайшем будущем будет представлен электрический велосипед.