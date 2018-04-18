Учитель пения. Тело замученного белогвардейцами Яна Залита так и не нашли

Сейчас остров Залита известен не только в Псковской области , но и далеко за её пределами, прежде всего тем, что в здешнем храме несколько десятков лет служил настоятелем «талабский старец» Николай (Гурьянов), к которому приезжали со всего СССР

Простой и обаятельный

Но биография отца Николая хорошо изучена, в ней практически нет белых пятен. Тогда как мало кому, за исключением историков и краеведов, известны подробности жизни и смерти человека, имя которого с 1919 года носит этот остров Талабского архипелага — большевика Яна Залита. Мы решили восполнить этот пробел.

Будущий революционер родился в 1876 году в псковском селе Лавры, расположенном почти на границе с Латвией Эстонией , в семье латыша, зарабатывавшего на жизнь шитьём одежды. Окончив школу, он поступил в Псковскую учительскую семинарию. Это учебное заведение было чем-то вроде нынешних педагогических колледжей, а готовили там учителей земских школ.

Получив диплом, Залит в течение нескольких лет успел пожить и поработать и в Холмском уезде (сейчас это Тверская область ), и в Сиксненской начальной школе в Лифляндской губернии, и под Ригой , пока в 1916 году вместе с женой и двумя сыновьями не оказался на одном из Талабских островов.

Оказался он там не в поисках приключений, а, скорее, наоборот. Продолжалась Первая Мировая война, немцы успешно наступали и вот-вот могли захватить Ригу. Не желая попасть под власть оккупантов, тысячи беженцев устремились на восток. Среди них была и семья Яна Залита.

На Талабских островах наш герой сразу же получил место заведующего и учителя местной двухклассной школы, а преподавал он там пение. По отзывам односельчан, это был простой и обаятельный человек, очень любивший музыку.

Но мало кто из его соседей тогда знал, что почти сразу после окончания учительской семинарии он серьёзно увлекся партийной деятельностью, а в 1906 году вступил в РСДРП. На островах новый учитель создал подпольную революционную организацию, ядром которой стали рыбаки Белов, Галахов, Хорев и Шляпников. Позже к ним примкнул унтер-офицер Матаев, прибывший домой на побывку (кстати, уже в советское время он дослужился до звания генерала).

Тайком за справедливостью

В октябре 1917 года, когда стало известно о свершившейся социалистической революции, над Талабском взметнулся красный флаг, а вскоре местные большевики организовали волостной Совет рыбацких депутатов и избрали его председателем Яна Залита.

Через год, в октябре 1918-го, когда в Пскове и части Псковского уезда хозяйничала банда печально известного Булак-Балаховича, талабские большевики решили создать вооружённый отряд. Они провели на островах несколько митингов, по результатам которых более 40 человек записались в красноармейцы.

А надо сказать, что большинство жителей архипелага довольно враждебно встретили новую власть. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что чуть позже, когда разразилась настоящая Гражданская война, к армии Юденича присоединился целый «талабский полк», состоявший из 700 с лишним бойцов.

Справедливости ради заметим, что на то были основания. До революции островитяне считались в массе своей зажиточным народом. Когда же власть на архипелаге перешла в руки Совета рыбацких депутатов, тот сразу же приступил к национализации — и конфискации! — продуктов (главным образом, рыбы) и орудий лова. Взамен рыбаков обещали снабдить хлебом. Но время шло, обещанного хлеба всё не было, на островах начался голод.

Так что неудивительно, что однажды рыбацкая делегация тайком пробралась в Псков, занятый белогвардейцами, и пожаловалась на беспредел, чинимый «советами». Ну и, конечно, островитяне рассказали и о только что созданном красногвардейском отряде. В Пскове немедленно сформировали карательное подразделение под командованием ротмистра Пермикина, и поздним вечером 20 октября 1918 года бронированный пароход с двумя десятками бойцов на борту и тремя лодками на буксире отошёл от причала по направлению к Талабску.

Благодаря густому туману им удалось приблизиться к островам практически вплотную. И хотя численный перевес был на стороне красноармейцев, нападение было настолько стремительным и неожиданным, что растерявшиеся сторонники советской власти почти не оказали сопротивления. А оказавшись в плену, большинство из них сразу же вступило в отряд Пермикина.

«Утоплен в озере»

Под арестом остались лишь «красные активисты», включая Яна Залита. Только одному из них — будущему советскому генералу Матаеву — удалось скрыться. Арестованных разместили на пароходе, который в тот же день отплыл обратно. Ближе к вечеру его видели в устье реки Великой, но к тому моменту захваченных в плен красноармейцев там уже не было.

26 октября 1918 года одна из центральных газет Советской России писала: «Талабские острова были заняты белогвардейцами, среди которых много германских офицеров. Приехали они на пароходах „Елизария“ и „Псков“. Захваченный ими в Талабске бывший председатель Псковского уездного Совдепа Залит утоплен в озере».

В действительности судьба талабских большевиков прояснилась лишь несколько месяцев спустя. Весной 1919 года, когда Псковское озеро вскрылось ото льда, местные жители нашли на берегу обезображенные тела Белова, Хорева, Галахова и Шляпникова. Тогда как тело Яна Залита так никогда и не было найдено, что позволяет и сегодня некоторым историкам утверждать, что ему удалось спастись.

Впрочем, в то страшное время такая версия представлялась крайне маловероятной. Поэтому уже в феврале 1919 года Псковский губернский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов постановил переименовать остров Талабск и присвоить ему имя 3алита, а соседнему с ним острову Верхнему дать имя красного комиссара Белова.

Любопытно, что к ротмистру Пермикину, командовавшему карательным отрядом, судьба была более благосклонной. После разгрома армии Юденича он оказался сначала в Эстонии, затем — в Польше . В конце Великой Отечественной войны служил у генерала Власова в Русской Освободительной армии, воевавшей на стороне фашистов.

После войны — перебрался в Австрию и тихо-мирно жил там жизнью почтенного бюргера, пока не скончался в 1971 году в Зальцбурге в возрасте 81 года.

… Кстати, некоторые обитатели Талабска утверждают, что иногда туманной осенней ночью можно увидеть на берегу озера призрачный силуэт не упокоенного коммуниста Яна Залита. Но это, как вы понимаете, уже из области фантастики.