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Учитель пения. Тело замученного белогвардейцами Яна Залита так и не нашли
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Учитель пения. Тело замученного белогвардейцами Яна Залита так и не нашли 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сейчас остров Залита известен не только в Псковской области, но и далеко за её пределами, прежде всего тем, что в здешнем храме несколько десятков лет служил настоятелем «талабский старец» Николай (Гурьянов), к которому приезжали со всего СССР
Простой и обаятельный
Но биография отца Николая хорошо изучена, в ней практически нет белых пятен. Тогда как мало кому, за исключением историков и краеведов, известны подробности жизни и смерти человека, имя которого с 1919 года носит этот остров Талабского архипелага — большевика Яна Залита. Мы решили восполнить этот пробел.
Будущий революционер родился в 1876 году в псковском селе Лавры, расположенном почти на границе с Латвией и Эстонией, в семье латыша, зарабатывавшего на жизнь шитьём одежды. Окончив школу, он поступил в Псковскую учительскую семинарию. Это учебное заведение было чем-то вроде нынешних педагогических колледжей, а готовили там учителей земских школ.
Получив диплом, Залит в течение нескольких лет успел пожить и поработать и в Холмском уезде (сейчас это Тверская область), и в Сиксненской начальной школе в Лифляндской губернии, и под Ригой, пока в 1916 году вместе с женой и двумя сыновьями не оказался на одном из Талабских островов.
Оказался он там не в поисках приключений, а, скорее, наоборот. Продолжалась Первая Мировая война, немцы успешно наступали и вот-вот могли захватить Ригу. Не желая попасть под власть оккупантов, тысячи беженцев устремились на восток. Среди них была и семья Яна Залита.
На Талабских островах наш герой сразу же получил место заведующего и учителя местной двухклассной школы, а преподавал он там пение. По отзывам односельчан, это был простой и обаятельный человек, очень любивший музыку.
Но мало кто из его соседей тогда знал, что почти сразу после окончания учительской семинарии он серьёзно увлекся партийной деятельностью, а в 1906 году вступил в РСДРП. На островах новый учитель создал подпольную революционную организацию, ядром которой стали рыбаки Белов, Галахов, Хорев и Шляпников. Позже к ним примкнул унтер-офицер Матаев, прибывший домой на побывку (кстати, уже в советское время он дослужился до звания генерала).
Тайком за справедливостью
В октябре 1917 года, когда стало известно о свершившейся социалистической революции, над Талабском взметнулся красный флаг, а вскоре местные большевики организовали волостной Совет рыбацких депутатов и избрали его председателем Яна Залита.
Через год, в октябре 1918-го, когда в Пскове и части Псковского уезда хозяйничала банда печально известного Булак-Балаховича, талабские большевики решили создать вооружённый отряд. Они провели на островах несколько митингов, по результатам которых более 40 человек записались в красноармейцы.
А надо сказать, что большинство жителей архипелага довольно враждебно встретили новую власть. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что чуть позже, когда разразилась настоящая Гражданская война, к армии Юденича присоединился целый «талабский полк», состоявший из 700 с лишним бойцов.
Справедливости ради заметим, что на то были основания. До революции островитяне считались в массе своей зажиточным народом. Когда же власть на архипелаге перешла в руки Совета рыбацких депутатов, тот сразу же приступил к национализации — и конфискации! — продуктов (главным образом, рыбы) и орудий лова. Взамен рыбаков обещали снабдить хлебом. Но время шло, обещанного хлеба всё не было, на островах начался голод.
Так что неудивительно, что однажды рыбацкая делегация тайком пробралась в Псков, занятый белогвардейцами, и пожаловалась на беспредел, чинимый «советами». Ну и, конечно, островитяне рассказали и о только что созданном красногвардейском отряде. В Пскове немедленно сформировали карательное подразделение под командованием ротмистра Пермикина, и поздним вечером 20 октября 1918 года бронированный пароход с двумя десятками бойцов на борту и тремя лодками на буксире отошёл от причала по направлению к Талабску.
Благодаря густому туману им удалось приблизиться к островам практически вплотную. И хотя численный перевес был на стороне красноармейцев, нападение было настолько стремительным и неожиданным, что растерявшиеся сторонники советской власти почти не оказали сопротивления. А оказавшись в плену, большинство из них сразу же вступило в отряд Пермикина.
«Утоплен в озере»
Под арестом остались лишь «красные активисты», включая Яна Залита. Только одному из них — будущему советскому генералу Матаеву — удалось скрыться. Арестованных разместили на пароходе, который в тот же день отплыл обратно. Ближе к вечеру его видели в устье реки Великой, но к тому моменту захваченных в плен красноармейцев там уже не было.
26 октября 1918 года одна из центральных газет Советской России писала: «Талабские острова были заняты белогвардейцами, среди которых много германских офицеров. Приехали они на пароходах „Елизария“ и „Псков“. Захваченный ими в Талабске бывший председатель Псковского уездного Совдепа Залит утоплен в озере».
В действительности судьба талабских большевиков прояснилась лишь несколько месяцев спустя. Весной 1919 года, когда Псковское озеро вскрылось ото льда, местные жители нашли на берегу обезображенные тела Белова, Хорева, Галахова и Шляпникова. Тогда как тело Яна Залита так никогда и не было найдено, что позволяет и сегодня некоторым историкам утверждать, что ему удалось спастись.
Впрочем, в то страшное время такая версия представлялась крайне маловероятной. Поэтому уже в феврале 1919 года Псковский губернский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов постановил переименовать остров Талабск и присвоить ему имя 3алита, а соседнему с ним острову Верхнему дать имя красного комиссара Белова.
Любопытно, что к ротмистру Пермикину, командовавшему карательным отрядом, судьба была более благосклонной. После разгрома армии Юденича он оказался сначала в Эстонии, затем — в Польше. В конце Великой Отечественной войны служил у генерала Власова в Русской Освободительной армии, воевавшей на стороне фашистов.
После войны — перебрался в Австрию и тихо-мирно жил там жизнью почтенного бюргера, пока не скончался в 1971 году в Зальцбурге в возрасте 81 года.
… Кстати, некоторые обитатели Талабска утверждают, что иногда туманной осенней ночью можно увидеть на берегу озера призрачный силуэт не упокоенного коммуниста Яна Залита. Но это, как вы понимаете, уже из области фантастики.
АиФ Северо-запад: последние новости
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