В Красноярске выясняли, что значит быть русским

Русский мир, история России , консолидация общества — стали темами встречи профессуры и студентов Сибирского федерального университета и представителей международной организации ВРНС, отделение которой открылось на днях в Красноярске

Писатель Сергей Котькало, директор института Евразэс Владимир Лепёхин и общественный деятель Виталий Веремчук, рассказали об организации и провели видеопрезентацию проектов ВРНС, связанных с развитием русских видов спорта, установкой памятников великим соотечественникам за рубежом. Большой интерес аудитории вызвала акция исторической памяти «Быть русским», организованная ВРНС, в которой поучаствовали известные спортсмены и журналисты.

Некоторые вопросы, поднятые соборянами, вызвали острую полемику. «Открытие отделения ВРНС в нашем крае заслуживает внимания, — поделился Иван Пфаненштиль, профессор гуманитарного института СФУ. — Надеюсь, деятельность местного Собора будет содержательной, к инициативам будут привлекать молодёжь. Хотелось бы воспитывать у наших студентов чувство любви к родине, понимание того, что значит быть русским по-настоящему».